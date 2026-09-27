Boca se recuperó y se quedó con el bronce en la Copa Intercontinental FIBA

El Xeneize venció 93-62 a RSSB Tigers de Ruanda y cerró su participación con una contundente victoria. Se convirtió en el primer equipo argentino en subir al podio desde el segundo puesto conseguido por Quimsa en 2021.

Hoy 11:12

Boca Juniors cerró su participación en la Copa Intercontinental FIBA 2026 con una contundente victoria ante RSSB Tigers de Ruanda por 93-62, en el partido por el tercer puesto disputado en Pekín.

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El conjunto argentino se recuperó así de la derrota sufrida en semifinales ante Rytas Vilnius y consiguió quedarse con la medalla de bronce en el certamen internacional.

Con este resultado, Boca se convirtió en el primer equipo argentino en subir al podio de la Copa Intercontinental desde 2021, cuando Quimsa terminó en el segundo lugar.

Boca dominó de principio a fin

El equipo argentino tomó el control del partido desde el comienzo y rápidamente logró establecer una diferencia importante en el marcador.

Las numerosas bajas que sufrió el conjunto ruandés antes del encuentro facilitaron el dominio de Boca. Craig Randall II, Teafale Lenard Jr, Nisre Zouzoua, Tyler Bey y Jonathan Galloway quedaron fuera de la alineación por lesiones menores o medidas de precaución, mientras que Johnny Hamilton tampoco figuró entre los disponibles.

Boca aprovechó la situación y llegó a sacar una ventaja de dos dígitos durante el segundo cuarto. Al descanso, la diferencia ya era de 23 puntos.

Uno de los aspectos destacados del conjunto argentino fue la participación colectiva: los 12 jugadores de Boca consiguieron convertir durante la primera mitad, en la que además repartieron 15 asistencias.

Caffaro, otra vez protagonista

Entre las actuaciones individuales se destacó Francisco Caffaro, quien completó un torneo de gran nivel.

El pivote de 26 años necesitó menos de 15 minutos en cancha para aportar 12 puntos y 4 rebotes, además de mostrar nuevamente el nivel que lo llevó a ser elegido como Jugador Más Valioso de las Finales de la Basketball Champions League Americas.

Boca mantuvo el dominio durante toda la segunda mitad y terminó imponiéndose por 93-62, para quedarse con el tercer lugar.

Un podio para el básquet argentino

Boca había llegado a la competencia con el objetivo de quedarse con el título, pero finalmente debió conformarse con el tercer puesto.

De todos modos, el conjunto argentino dejó una buena imagen durante su participación, especialmente por su juego colectivo, la circulación de la pelota y su capacidad ofensiva.

El tercer puesto también permitió que Sudamérica volviera al podio de la Copa Intercontinental FIBA, después del antecedente de Sesi Franca de Brasil, que había conseguido el título en Singapur en 2023.

Por detrás de Boca y RSSB Tigers, Beijing Royal Fighters terminó quinto, mientras que Shanghai Sharks cerró la clasificación en el sexto lugar.