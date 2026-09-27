“Este fue penal, como el que me hicieron contra Francia”: la respuesta de Di María tras el título de Central

Fideo habló después de la consagración ante Estudiantes y comparó la infracción que derivó en su penal con la que sufrió en la final del Mundial de Qatar.

Hoy 11:27

Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional 2026 tras vencer 3-1 a Estudiantes en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Después de la celebración, Ángel Di María, una de las grandes figuras de la final, se refirió a una de las jugadas más discutidas del partido y la comparó con una acción que protagonizó en la final del Mundial de Qatar.

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El delantero marcó un doblete para darle vuelta el partido al Canalla y consiguió así su segundo título desde su regreso al fútbol argentino. Tras el encuentro, fue consultado por el penal que convirtió sobre el cierre del primer tiempo.

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“Siempre nos pasa lo mismo y llega un momento que termina cansando, por eso quiero aclarar: este fue penal, como el de Francia que me hicieron a mí en la final”, sostuvo Di María en diálogo con DSports.

El rosarino hizo referencia a la infracción que recibió durante la final del Mundial de Qatar 2022 frente a Francia y consideró que ambas acciones tuvieron similitudes.

“Es exactamente lo mismo. Es un toque y estás adentro del área”, explicó el delantero.

Di María convirtió el penal y dio vuelta la final

Rosario Central había comenzado perdiendo prácticamente desde el inicio. Alexis Castro puso en ventaja a Estudiantes antes del primer minuto de juego, pero el equipo dirigido por Jorge Almirón reaccionó rápidamente.

Di María apareció primero con un espectacular tiro libre para establecer el empate y luego convirtió desde los doce pasos para poner al Canalla 2-1 arriba antes del descanso.

“Hoy el VAR te lleva a eso. Es el fútbol, nos tocó a nosotros y estamos felices”, expresó el atacante al referirse a la intervención tecnológica en la jugada.

Sobre el final, Julián Fernández marcó el 3-1 definitivo y sentenció la consagración de Central.

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Una final que terminó con incidentes

La definición también quedó marcada por distintas jugadas reclamadas por Estudiantes y por un final caliente.

Después del tercer gol del conjunto rosarino se produjo una pelea entre futbolistas de ambos equipos en la zona de acceso a los vestuarios, con corridas, empujones, insultos y golpes.

Más allá del cierre polémico, Central terminó festejando un nuevo título y Di María volvió a ser protagonista de una consagración con el club de sus amores.

El delantero sumó así su segundo trofeo desde su regreso a Rosario Central, luego de una nueva noche decisiva en la que aportó dos goles para darle al Canalla la Supercopa Internacional.