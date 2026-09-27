“Este fue penal, como el que me hicieron contra Francia”: la respuesta de Di María tras el título de Central

Fideo habló después de la consagración ante Estudiantes y comparó la infracción que derivó en su penal con la que sufrió en la final del Mundial de Qatar.
Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional 2026 tras vencer 3-1 a Estudiantes en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Después de la celebración, Ángel Di María, una de las grandes figuras de la final, se refirió a una de las jugadas más discutidas del partido y la comparó con una acción que protagonizó en la final del Mundial de Qatar.
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El delantero marcó un doblete para darle vuelta el partido al Canalla y consiguió así su segundo título desde su regreso al fútbol argentino. Tras el encuentro, fue consultado por el penal que convirtió sobre el cierre del primer tiempo.
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“Siempre nos pasa lo mismo y llega un momento que termina cansando, por eso quiero aclarar: este fue penal, como el de Francia que me hicieron a mí en la final”, sostuvo Di María en diálogo con DSports.
El rosarino hizo referencia a la infracción que recibió durante la final del Mundial de Qatar 2022 frente a Francia y consideró que ambas acciones tuvieron similitudes.
“Es exactamente lo mismo. Es un toque y estás adentro del área”, explicó el delantero.
Rosario Central había comenzado perdiendo prácticamente desde el inicio. Alexis Castro puso en ventaja a Estudiantes antes del primer minuto de juego, pero el equipo dirigido por Jorge Almirón reaccionó rápidamente.
Di María apareció primero con un espectacular tiro libre para establecer el empate y luego convirtió desde los doce pasos para poner al Canalla 2-1 arriba antes del descanso.
“Hoy el VAR te lleva a eso. Es el fútbol, nos tocó a nosotros y estamos felices”, expresó el atacante al referirse a la intervención tecnológica en la jugada.
Sobre el final, Julián Fernández marcó el 3-1 definitivo y sentenció la consagración de Central.
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La definición también quedó marcada por distintas jugadas reclamadas por Estudiantes y por un final caliente.
Después del tercer gol del conjunto rosarino se produjo una pelea entre futbolistas de ambos equipos en la zona de acceso a los vestuarios, con corridas, empujones, insultos y golpes.
Más allá del cierre polémico, Central terminó festejando un nuevo título y Di María volvió a ser protagonista de una consagración con el club de sus amores.
El delantero sumó así su segundo trofeo desde su regreso a Rosario Central, luego de una nueva noche decisiva en la que aportó dos goles para darle al Canalla la Supercopa Internacional.