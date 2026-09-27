El encuentro entre Otamendi y Prestianni con un guiño a River

El experimentado defensor se reencontró con el joven atacante, su excompañero de Benfica: le regaló una camiseta del Millonario.

Hoy 11:37

La concentración de la Selección Argentina dejó un particular encuentro entre dos futbolistas que compartieron equipo en Europa. Nicolás Otamendi se reencontró con Gianluca Prestianni, su excompañero de Benfica, y aprovechó la ocasión para cumplirle un pedido muy especial.

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El joven atacante, de 20 años, había contado al llegar al país que quería pedirle al experimentado defensor una camiseta de River, luego de que Otamendi cumpliera su sueño de vestir la camiseta del Millonario.

Y finalmente, el regalo llegó.

“Qué lindo volver a verte, viejito. Muchas gracias por la remerita. Tkm”, escribió Prestianni en una publicación que realizó en su cuenta de Instagram este sábado por la noche, acompañada por una foto junto al defensor.

El pedido de Prestianni a Otamendi

Cuando arribó al país para sumarse a la convocatoria de la Selección, el futbolista había revelado que tenía pendiente pedirle la camiseta a Otamendi.

“Obviamente lo miro cada vez que puedo. El otro día le hablé y le dije que me guardé una remera. Estoy muy feliz de que cumplió el sueño de jugar en River”, había contado.

Otamendi, identificado públicamente con River y actualmente integrante del plantel del Millonario, finalmente cumplió con la promesa y le entregó la camiseta a su excompañero.

Prestianni y la posibilidad de jugar en River

El nombre de Prestianni ya había aparecido meses atrás en el radar de River. El atacante, surgido de Vélez, reconoció que actualmente está “feliz en Europa”, aunque no descartó que su carrera pueda llevarlo en algún momento al club de Núñez.

“Más adelante uno no sabe lo que puede pasar”, había expresado el futbolista.

Por ahora, Prestianni se encuentra enfocado en la Selección Argentina, donde forma parte de la convocatoria para la actual fecha FIFA y comparte nuevamente plantel con Otamendi, aunque esta vez con una camiseta de River como recuerdo del reencuentro.