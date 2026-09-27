La llave de la Copa Argentina: Boca se metió en semifinales y ya conoce a su próximo rival

El Xeneize derrotó 3-2 a Racing y enfrentará a Banfield por un lugar en la gran final. Atlético Tucumán ya espera rival en la otra llave.
La Copa Argentina 2026 entra en su etapa decisiva y este domingo quedó confirmado el tercer equipo clasificado a las semifinales. Boca venció 3-2 a Racing en Rosario y avanzó al Top 4 del certamen.
El Xeneize protagonizó una gran remontada y ahora deberá medirse con Banfield, que había conseguido su clasificación luego de eliminar por penales a Deportivo Riestra.
Del otro lado del cuadro ya espera Atlético Tucumán, que también necesitó de los penales para dejar en el camino a Independiente Rivadavia, vigente campeón del torneo.
El rival del Decano saldrá del último cruce de cuartos de final entre Platense y Estudiantes de La Plata, que se enfrentarán el próximo jueves 1° de octubre, desde las 21.15, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello.
Boca vs. Banfield
Atlético Tucumán vs. Platense o Estudiantes
La AFA confirmó además que la final de la Copa Argentina se disputará el miércoles 4 de noviembre, con sede y horario todavía por definir.
El campeón no solo levantará el trofeo, sino que también obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.