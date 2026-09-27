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La llave de la Copa Argentina: Boca se metió en semifinales y ya conoce a su próximo rival

El Xeneize derrotó 3-2 a Racing y enfrentará a Banfield por un lugar en la gran final. Atlético Tucumán ya espera rival en la otra llave.

Hoy 19:12
Boca festejo

La Copa Argentina 2026 entra en su etapa decisiva y este domingo quedó confirmado el tercer equipo clasificado a las semifinales. Boca venció 3-2 a Racing en Rosario y avanzó al Top 4 del certamen.

El Xeneize protagonizó una gran remontada y ahora deberá medirse con Banfield, que había conseguido su clasificación luego de eliminar por penales a Deportivo Riestra.

Del otro lado del cuadro ya espera Atlético Tucumán, que también necesitó de los penales para dejar en el camino a Independiente Rivadavia, vigente campeón del torneo.

El rival del Decano saldrá del último cruce de cuartos de final entre Platense y Estudiantes de La Plata, que se enfrentarán el próximo jueves 1° de octubre, desde las 21.15, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello.

Así quedaron los cuartos de final

  • Deportivo Riestra 1 (6) - Banfield 1 (6): clasificó Banfield por penales.
  • Independiente Rivadavia 1 (2) - Atlético Tucumán 1 (3): clasificó el Decano por penales.
  • Boca 3 - Racing 2.
  • Platense vs. Estudiantes de La Plata: jueves 1° de octubre, a las 21.15.

Las semifinales

Boca vs. Banfield

Atlético Tucumán vs. Platense o Estudiantes

La AFA confirmó además que la final de la Copa Argentina se disputará el miércoles 4 de noviembre, con sede y horario todavía por definir.

El campeón no solo levantará el trofeo, sino que también obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

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