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Old Lions ganó el clásico ante Lawn Tennis en un final para el infarto y se metió en las semifinales del Regional B

El León se quedó con el último clásico santiagueño del año al imponerse por 37-31 y avanzó a la próxima instancia del certamen. Ahora deberá viajar a Salta para enfrentar a Tigres por un lugar en la final.

Hoy 23:03

En un final para el infarto, Old Lions se quedó con el último clásico santiagueño del año al imponerse por 37-31 y consiguió el pasaje a las semifinales del Regional B.

El encuentro comenzó con el conjunto local mejor plantado, imponiendo condiciones durante los primeros minutos. Sin embargo, con el correr del partido, Old Lions fue acomodándose en el terreno de juego y logró equilibrar las acciones.

El trámite se hizo cada vez más intenso y el desenlace estuvo marcado por la actitud del conjunto del Parque Aguirre, que en el tramo decisivo mostró mayor determinación y terminó inclinando el clásico a su favor.

Así, el equipo de la Costanera se quedó con una victoria especial ante su clásico rival y cerró el año con un triunfo que además le permite seguir en carrera por el título.

Ahora, Old Lions deberá afrontar un nuevo desafío fuera de Santiago del Estero: viajará a Salta para disputar las semifinales ante Tigres, buscando dar otro paso en el Regional B.

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