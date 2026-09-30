En vivo: Radio Panorama transmite desde la Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero

La emisora acompaña desde el Fórum Centro de Convenciones la 16ª edición de la gran cita cultural de la provincia, que durante cinco días reunirá a escritores, artistas, lectores y familias.

Hoy 11:49

Radio Panorama ya está en vivo desde el Fórum Centro de Convenciones para acompañar una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero, que este año se desarrolla bajo el lema “Santiago lee con vos”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante cinco jornadas, el equipo periodístico de la emisora trasladará parte de su programación al corazón de uno de los acontecimientos culturales más importantes de la provincia, con móviles, entrevistas, información y toda la cobertura de las actividades que se desarrollan en el predio.

La 16ª Feria Internacional del Libro contará con una amplia agenda que incluye presentaciones de libros, charlas y encuentros con destacados referentes de la literatura, el pensamiento y la divulgación. Entre las figuras que participarán se encuentran Pedro Saborido, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti, Felipe Pigna, Ximena Sáenz y Fernando Signorini.

La programación también tendrá presencia internacional con el escritor y antropólogo peruano Pablo Landeo Muñoz, mientras que uno de los momentos destacados será el lanzamiento exclusivo de la nueva novela de Claudia Piñeiro, El canto invisible.

La propuesta se extenderá además al Centro Cultural del Bicentenario, donde funcionará el 5° Espacio Infantil, Juvenil y Cómics, con 70 stands, 25 shows en vivo y más de 40 talleres participativos sobre robótica, inteligencia artificial y arte.

En este marco, Radio Panorama estará presente para acercar a sus oyentes todo lo que sucede en la Feria, con entrevistas a los protagonistas, recorridas por los distintos espacios y el acompañamiento de sus programas desde el Fórum.

Además, la experiencia interactiva “Soy Santiagueño, soy...” permitirá que los visitantes sean parte de la propuesta mediante un código QR, con contenidos y talentos del público que serán proyectados en tiempo real en la pantalla central del Fórum.

Seguí la transmisión en vivo de Radio Panorama y toda la cobertura de la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero a través de la radio y sus plataformas digitales.