Marcos Rojo faltó a la práctica de Racing y aumenta la tensión por su posible regreso a Estudiantes

El defensor no se presentó al entrenamiento de la Academia luego de pedirle a Diego Milito que le permita salir del club. Su deseo es regresar a Estudiantes para disputar las semifinales de la Copa Libertadores, pero en Racing no quieren liberarlo.

Hoy 11:43

La situación de Marcos Rojo en Racing sumó este miércoles un nuevo capítulo. El experimentado defensor faltó al entrenamiento del plantel en Avellaneda en medio de las diferencias con la dirigencia por su intención de regresar a Estudiantes.

El central ya le había comunicado al presidente Diego Milito su deseo de abandonar la Academia y volver al Pincha, que se prepara para disputar las semifinales de la Copa Libertadores.

Sin embargo, desde Racing le dejaron en claro que no tienen intención de dejarlo salir, especialmente en un momento deportivo delicado para el club.

La charla entre Rojo y Diego Milito

La tensión comenzó a crecer el martes, cuando el plantel regresó a los entrenamientos luego de la eliminación de la Copa Argentina frente a Boca.

Bajo las órdenes de Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Auded, quienes quedaron al frente de manera interina tras la salida de Juan Pablo Vojvoda, Rojo solicitó mantener una conversación privada con Milito.

Durante esa charla, el defensor le consultó al presidente por qué no había respondido los llamados de su representante, quien intenta avanzar con una posible salida hacia Estudiantes.

Rojo pidió que le permitieran marcharse, pero Milito le manifestó que lo considera una pieza importante del plantel y que no piensa liberarlo.

La conversación habría durado apenas unos minutos. Tras conocer la postura de la dirigencia, el futbolista se retiró sin siquiera cambiarse para entrenar.

El faltazo que profundizó el conflicto

Este miércoles, Rojo directamente no se presentó a la práctica, lo que volvió a poner el foco sobre su situación contractual.

El defensor arrastra un traumatismo con edema óseo en el platillo tibial interno de la rodilla derecha, producto de un choque con Facundo Cambeses. Sin embargo, su ausencia no estaría relacionada con ese problema físico.

El malestar del jugador pasa por la decisión del club de no facilitar su salida pese a que su contrato vence dentro de dos meses.

A los 36 años, Rojo tiene como objetivo regresar a Estudiantes, club en el que inició su carrera y con cuya hinchada busca recomponer el vínculo luego de su posterior paso por Boca.

Por el momento, desde el Pincha mantienen silencio respecto de una posible negociación.

El contexto deportivo también suma un elemento particular: Estudiantes enfrentará a Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores, el mismo rival al que Rojo ya enfrentó en esa instancia en la edición anterior defendiendo los colores de Racing.

Mientras tanto, la postura de la Academia continúa firme y el futuro del defensor permanece abierto.