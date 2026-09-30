El durísimo informe de Darío Herrera que complica a Verón y a otros dirigentes de Estudiantes

El árbitro del 3-1 de Rosario Central sobre Estudiantes por la Supercopa Internacional elevó un escrito al Tribunal de Disciplina de la AFA en el que atribuyó graves insultos y amenazas a Juan Sebastián Verón, Marcos Angeleri y Pascual Caiella. Ahora deberán definirse las posibles sanciones.

Hoy 12:25

El informe arbitral de Darío Herrera tras la final de la Supercopa Internacional disputada en Santiago del Estero abrió un nuevo frente para Estudiantes de La Plata.

El juez del encuentro que terminó con victoria de Rosario Central por 3-1 elevó un escrito al Tribunal de Disciplina de la AFA en el que describió los incidentes ocurridos una vez finalizado el partido e involucró directamente a Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha, además de Marcos Angeleri y Pascual Caiella.

Según dejó asentado Herrera, luego del pitazo final se produjo un tumulto entre jugadores y cuerpos técnicos. En ese contexto, sostuvo que Verón ingresó al campo de juego y comenzó a increpar al equipo arbitral.

De acuerdo con el informe, el presidente de Estudiantes habría lanzado insultos y amenazas contra los jueces, entre ellas: “Hijos de re mil puta, hay que matarlos a todos” y “ustedes vienen mandados”.

Herrera agregó que personal policial y colaboradores del propio club debieron intervenir para contenerlo, ya que, siempre según su versión, Verón intentaba acercarse al equipo arbitral.

Las acusaciones contra Angeleri y Caiella

El informe también menciona a Marcos Angeleri, secretario técnico de Estudiantes, y a Pascual Caiella, vicepresidente primero.

Herrera aseguró que ambos también participaron de los insultos contra los árbitros y que debieron ser separados por efectivos de seguridad.

Además, consignó una frase atribuida a Angeleri, quien habría manifestado que, por el dinero que tenía en el banco, podía “pagarnos a todos durante toda la vida”, antes de volver a insultarlos.

El árbitro también dejó constancia de que los agravios continuaron durante el trayecto hacia los vestuarios, después de la ceremonia de premiación.

Por último, señaló que hubo una confrontación en el túnel, aunque aclaró que el equipo arbitral no pudo observar directamente lo ocurrido, ya que se encontraba todavía dentro del campo de juego y custodiado por personal policial.

Qué puede pasar ahora

El caso quedó en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA, que deberá analizar el informe presentado por Herrera y resolver si corresponde aplicar sanciones.

Las determinaciones podrían conocerse en el próximo Boletín Oficial de la entidad, aunque también existe la posibilidad de que los dirigentes mencionados tengan un plazo para realizar su descargo.

En cuanto a las expulsiones registradas durante los incidentes, fueron informados Iacovich, arquero suplente de Estudiantes, y Sandez, jugador de Rosario Central.