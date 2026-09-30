Santiago del Estero ya vive la 16ª Feria Internacional del Libro con una amplia agenda cultural

La tradicional feria abrió sus puertas este miércoles en el Fórum Centro de Convenciones bajo el lema “Santiago lee con vos”.

Hoy 10:32

La 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero ya comenzó y reúne desde este miércoles a escritores, artistas, estudiantes, lectores y familias en una amplia propuesta cultural que se desarrolla en el Fórum Centro de Convenciones y otros espacios de la ciudad.

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La apertura estuvo encabezada por el gobernador Elías Suárez y se desarrolla bajo el lema “Santiago lee con vos”. La ceremonia inaugural contó con las palabras de Beatriz Vignoli, Premio Nacional de Poesía, dando inicio a cinco jornadas con una variada agenda vinculada con la literatura, el pensamiento, la divulgación y distintas expresiones culturales.

Entre las primeras actividades destacadas se encuentra la presentación de Una historia de la felicidad, a cargo del escritor y guionista Pedro Saborido.

Durante los próximos días, la feria contará con la participación de reconocidas figuras nacionales y representantes internacionales. Entre las visitas destacadas se encuentra el escritor y antropólogo peruano Pablo Landeo Muñoz, vinculado a la Sorbona de París. También se realizará el lanzamiento exclusivo de la nueva novela de Claudia Piñeiro, El canto invisible.

La programación incluye además encuentros y actividades con Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti, Felipe Pigna, Ximena Sáenz y Fernando Signorini, entre otros referentes de distintas disciplinas.

Una de las propuestas novedosas de esta edición es la experiencia interactiva “Soy Santiagueño, soy...”, que permite al público participar mediante un código QR. Los contenidos y talentos compartidos por los visitantes son proyectados en tiempo real sobre la pantalla central del Fórum.

En simultáneo, el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) habilitó un espacio de 10.000 metros cuadrados destinado a la quinta edición del Espacio Infantil, Juvenil y Cómics.

Este sector cuenta con 70 stands, 25 shows en vivo y más de 40 talleres participativos, con propuestas vinculadas a la robótica, la inteligencia artificial y el arte, especialmente pensadas para niños, adolescentes y jóvenes.

La agenda también contempla clases especiales de animación y guion, a cargo de reconocidos referentes de la historieta como Ariel Olivetti y Rodolfo Santullo.

Con esta programación, la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero se extenderá durante cinco jornadas y ofrecerá actividades para distintos públicos, combinando literatura, tecnología, pensamiento, entretenimiento y participación.