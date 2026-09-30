Nueva Francia celebró sus 136 años con la entrega de viviendas sociales

La comunidad del departamento Silípica conmemoró un nuevo aniversario con un acto protocolar y la inauguración de diez viviendas destinadas a familias de la zona.

Hoy 10:07

La comunidad de Nueva Francia, ubicada en el departamento Silípica, celebró este martes su 136° aniversario con un acto protocolar y la entrega de viviendas sociales a familias de la zona.

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La ceremonia estuvo encabezada por el vicegobernador Carlos Silva Neder, junto con el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, y el comisionado municipal José Morales.

En este marco, se dejaron inauguradas diez viviendas sociales construidas a través de la Asociación “Progreso y Bienestar para mi Comunidad” y la Cooperativa “Santiago al Progreso”.

Tras la entonación del Himno Nacional, se transmitieron las salutaciones del gobernador Elías Suárez, y de los senadores Gerardo Zamora y José Emilio Neder.

En su mensaje, el comisionado municipal recordó a los primeros pobladores que se asentaron en estas tierras y construyeron con esfuerzo los primeros cimientos de la comunidad.

Morales resaltó además el desarrollo alcanzado y el trabajo de la comuna y afirmó que buena parte de las acciones fueron posibles gracias al apoyo del Gobierno provincial.

Enumeró iniciativas como el programa municipal de becas para estudiantes terciarios y universitarios; el acompañamiento a instituciones educativas; la ampliación del alumbrado público; acondicionamiento de caminos, entre otras.

También adelantó la creación de espacios verdes para adultos mayores y sectores de recreación para niños, junto con la continuidad de otras obras.

Por su parte, el vicegobernador Carlos Silva Neder ratificó el compromiso del Gobierno de la provincia con Nueva Francia y con las comunidades del departamento Silípica.

En ese contexto, destacó la entrega de las viviendas sociales y explicó que estas forman parte de un programa iniciado durante la gestión de la ex gobernadora Claudia de Zamora y continuado durante la administración de Gerardo Zamora y actualmente por el gobernador Elías Suárez.

Dijo que desde 2013 fueron entregadas más de 34.000 viviendas y resaltó su impacto en materia sanitaria y en la prevención de enfermedades como el mal de Chagas.

También puso en valor la tarea de los comisionados municipales e intendentes, a quienes definió como el primer vínculo entre las comunidades y el Estado provincial, al canalizar las necesidades de los vecinos y gestionar respuestas ante los distintos organismos gubernamentales.

Asimismo, se refirió al contexto económico nacional y destacó las medidas adoptadas por la provincia para sostener los servicios y programas para los santiagueños.

En ese sentido, remarcó la importancia de la previsión y de una administración responsable de los recursos públicos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y brindar seguridad a las familias.