River empieza a mirar a diciembre: los jugadores que deben volver y definirán su futuro

El Millonario tendrá que resolver qué hará con varios futbolistas que se encuentran a préstamo. Algunos regresarán a Núñez a fin de año, mientras que otros cuentan con cláusulas que podrían modificar los plazos previstos.

Hoy 10:00

Mientras transita la recta final de la temporada, River ya empieza a proyectar el armado de su plantel para 2027. Uno de los puntos que deberá resolver la dirigencia será el futuro de varios jugadores cuyos préstamos están próximos a finalizar.

Con diciembre como fecha clave, algunos futbolistas deberán regresar a Núñez y quedar nuevamente a disposición del club. Allí se abrirá un interrogante: si tendrán una nueva oportunidad en River o si volverán a ser negociados.

Uno de los casos es el de David Martínez, quien atraviesa un buen presente en Defensa y Justicia. El defensor se convirtió en una pieza habitual del equipo y acumula 22 partidos durante el año. Incluso llevó la cinta de capitán hasta la llegada de Leandro Fernández en julio.

Martínez no juega oficialmente con River desde mayo de 2024 y, desde entonces, pasó a préstamo por Inter Miami, Olimpia y Defensa y Justicia. Su continuidad en Núñez deberá ser evaluada una vez finalizada la cesión.

Otro que tiene previsto regresar en diciembre es Tomás Nasif. El delantero disputó 16 encuentros y convirtió tres goles en Platense, aunque su temporada quedó condicionada luego de sufrir en abril la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Con su recuperación todavía como un factor determinante, su futuro aparece abierto. Nasif todavía no debutó oficialmente con la camiseta de River y podría nuevamente buscar minutos en otra institución.

La situación de Jeremías Ledesma

También llegará a su fin el préstamo de Jeremías Ledesma en Rosario Central. El arquero fue titular durante buena parte del año y acumuló 32 presentaciones.

Sin embargo, recientemente perdió su lugar ante Axel Werner en la Supercopa Internacional. Más allá de esa modificación, Central cuenta con una opción de compra de 1,8 millones de dólares, por lo que existe la posibilidad de que intente quedarse definitivamente con su pase.

Distinto es el panorama de Tiago Serrago, quien no logró consolidarse en Tigre. El mediocampista disputó 25 partidos y marcó un gol, pero fue perdiendo protagonismo con el paso de las fechas.

Serrago ya acumuló préstamos en Defensa y Justicia, Aldosivi y Tigre, por lo que River también deberá resolver si lo incorpora nuevamente al plantel o negocia otra cesión.

Ulises Giménez y una cláusula que River puede utilizar

El caso de Ulises Giménez presenta una diferencia. El defensor llegó a Sarmiento de Junín el mes pasado y su préstamo se extiende hasta mediados de 2027.

Sin embargo, River incluyó en el acuerdo una opción de repesca, lo que le permite interrumpir anticipadamente la cesión en caso de considerar necesario su regreso.

De esta manera, el cierre de 2026 no solo estará marcado por la competencia deportiva para River, sino también por una serie de decisiones vinculadas al armado del próximo plantel y al futuro de varios jugadores que todavía pertenecen al club.