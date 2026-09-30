“Lo llamo vida resuelta”, el llamativo mensaje de Mauro Icardi sobre su desempleo

El delantero argentino, actualmente sin club tras su salida de Galatasaray, publicó una reflexión sobre su situación profesional y aseguró que no vive este momento como un fracaso. Mientras continúa entrenándose por su cuenta, su próximo destino todavía no está definido.

Hoy 10:37

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena luego de publicar un llamativo mensaje en sus redes sociales sobre su presente futbolístico. El delantero se encuentra sin equipo tras finalizar su etapa en Galatasaray y, mientras analiza alternativas para continuar su carrera, decidió responder a quienes cuestionan su situación.

Acompañando una serie de imágenes en blanco y negro durante un entrenamiento, el atacante argentino dejó una reflexión sobre la falta de contrato y su realidad personal.

“Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta”, escribió Icardi, dejando en claro que atraviesa este período con tranquilidad y que considera que cuenta con margen para decidir cuál será su próximo paso.

El delantero profundizó su postura y destacó la estabilidad económica alcanzada a lo largo de su carrera.

“Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado. Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual”, expresó.

Luego pidió que no exista preocupación por su situación y cerró su mensaje con otra frase contundente: “Yo ya lo tengo todo”.

Qué se sabe sobre el futuro de Mauro Icardi

Mientras continúa entrenándose de manera individual, el próximo destino del delantero sigue siendo una incógnita.

Durante los últimos meses aparecieron versiones que lo vincularon con distintos clubes y ahora surgió el nombre de Elche, equipo que compite en la Segunda División de España y cuyo propietario es el empresario argentino Christian Bragarnik.

Por el momento, sin embargo, no existe información sobre una negociación avanzada ni un acuerdo cerrado entre las partes.

La condición de agente libre de Icardi le permite incorporarse a una institución incluso con el mercado europeo cerrado, aunque cualquier operación dependerá de que jugador y club alcancen un entendimiento.

Según expresó anteriormente su representante, Letterio Pino, la elección del próximo destino no estaría determinada únicamente por cuestiones económicas. La prioridad sería encontrar un proyecto deportivo que le permita recuperar continuidad y sostener protagonismo durante las próximas temporadas.

Mientras analiza las opciones disponibles, Icardi continúa con su preparación física y dejó claro que no interpreta su actualidad como un retroceso profesional. Por ahora, su futuro deportivo continúa abierto y todavía no existe confirmación oficial sobre cuál será su próximo equipo.