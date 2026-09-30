Especialistas abordaron la relación entre el cambio climático y las enfermedades zoonóticas

Profesionales de distintas disciplinas participaron de una jornada en la UNSE, donde analizaron cómo las modificaciones ambientales y fenómenos como El Niño pueden influir en la aparición y expansión de enfermedades zoonóticas.

Hoy 11:26

En el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero se desarrolló este miércoles por la mañana una jornada de capacitación y reflexión sobre “Enfermedades zoonóticas y cambio climático: un desafío para nuestra salud”, con la participación de profesionales y especialistas vinculados a la salud pública, la epidemiología, la salud ambiental, la veterinaria, la medicina humana y el cambio climático.

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La actividad tuvo como objetivo generar un espacio de intercambio y actualización sobre la relación existente entre las modificaciones ambientales, el cambio climático y fenómenos como El Niño, y su incidencia en la aparición, transmisión y expansión de distintas enfermedades zoonóticas que pueden afectar a la población.

La misma estuvo destinada al público general y fue de carácter libre y gratuito, con entrega de certificados de asistencia, promoviendo el acceso a información y herramientas de prevención vinculadas con una problemática que requiere cada vez más atención en el ámbito de la salud pública.

La apertura de la jornada contó con la presencia del director del área de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud de la provincia, Aldo Gavícola; el rector de la Unse, Marcelino Ledesma; y la secretaria de Ciencia y Técnica de la casa de altos estudios, María José Benac y los disertantes.

Durante el encuentro, especialistas de la Dirección de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud y de la UNSE compartieron conocimientos y experiencias desde distintas disciplinas, poniendo en valor la importancia de un abordaje integral de las enfermedades zoonóticas y de las estrategias de prevención y vigilancia epidemiológica.

Aldo Gavícola hizo hincapié en la importancia de controlar las enfermedades zoonóticas y realizar vigilancia epidemiológica para prevenir y actuar ante cualquier tipo de brote. Advirtió que “el cambio climático y, en especial, el fenómeno de El Niño, pueden modificar las condiciones en las que se desarrollan los vectores y hacer que algunas enfermedades estén presentes durante más tiempo o lleguen a lugares donde antes no se encontraban”.