Cómo prevenir que el moho regrese a tu casa

El moho es un problema recurrente en muchos hogares argentinos, afectando no solo la estética sino también la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, la exposición al moho puede causar problemas respiratorios y alergias en un alto porcentaje de la población.

Hoy 06:12

El moho es un problema frecuente en los hogares, especialmente en áreas húmedas y poco ventiladas. La aparición del moho no solo afecta la estética de los ambientes, sino que también puede tener repercusiones en la salud de los habitantes, generando alergias y problemas respiratorios.

Uno de los principales errores que cometen las personas es no abordar las causas subyacentes de la humedad. Muchas veces, se opta por limpiar el moho visible sin resolver el problema de fondo, permitiendo que regrese rápidamente.

Es fundamental identificar fuentes de humedad en el hogar, como filtraciones, goteras o mala ventilación. Un estudio de la Universidad Nacional de La Plata en 2020 mostró que un 40% de los hogares argentinos presentan problemas de humedad que pueden propiciar la aparición de moho.

Además, el uso de productos inadecuados para limpiar el moho puede ser contraproducente. Algunos limpiadores pueden eliminar temporalmente el moho, pero no desinfectan adecuadamente la superficie, lo que facilita su regreso.

La ventilación es clave para prevenir el moho. Permitir que el aire circule en los espacios cerrados ayuda a reducir la humedad. Es recomendable abrir ventanas y puertas regularmente, especialmente en áreas como cocinas y baños.

También es importante utilizar deshumidificadores en climas muy húmedos o en habitaciones que tienden a acumular humedad. Estos dispositivos pueden ayudar a mantener los niveles de humedad en rangos saludables, minimizando el riesgo de que el moho aparezca.

Por último, realizar un mantenimiento regular de las instalaciones de plomería y techos es esencial. Revisar y reparar cualquier fuga o filtración puede prevenir problemas mayores relacionados con la humedad y el moho en el futuro.