El subsecretario de Cultura de la Provincia, Juan Leguizamón, destacó la participación del público, la presencia de invitados nacionales e internacionales y el vínculo de la Feria con la identidad cultural santiagueña.

Hoy 13:39

La 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero atraviesa sus primeras jornadas con una amplia participación del público y una programación que reúne literatura, historia, educación, pensamiento y distintas expresiones culturales. En diálogo con Radio Panorama, el subsecretario de Cultura de la Provincia, Juan Leguizamón, destacó el carácter comunitario del evento.

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“Todos están haciendo suya la Feria del Libro, es un evento de la comunidad que la aprovecha en todo sentido. Tenemos invitados muy importantes”, sostuvo Leguizamón.

Entre las visitas internacionales, destacó la presencia del escritor, investigador y docente peruano Pablo Landeo Muñoz, quien obtuvo en 2018 el Premio Nacional de Literatura de Perú en la categoría Literatura en Lenguas Originarias por su novela Aqupampa, escrita en quechua.

“Pablo Landeo Muñoz, Premio Nacional de Literatura en Perú, que ya está en Santiago del Estero. Es un especialista en quichua y en la lengua en la contemporaneidad”, señaló el funcionario.

Juan Leguizamon.

Leguizamón remarcó además el vínculo entre la presencia del escritor peruano y el trabajo editorial que se desarrolla desde la provincia. “Nosotros trabajamos mucho en este tema, este año presentamos un libro de adivinanzas quichuas, así que su presencia es de suma importancia”, explicó.

Una programación con referentes nacionales

La Feria también cuenta con la participación de reconocidas figuras de la literatura, la historia, el pensamiento y la divulgación. Entre ellas se encuentra el historiador Felipe Pigna, quien este jueves 1 de octubre presentará su libro 76 en la Sala 1 “Bernardo Canal Feijóo” del Fórum Centro de Convenciones.

También forman parte de la programación Ximena Sáenz y Claudia Piñeiro. Esta última presentará El canto invisible, su nueva novela, en una actividad anunciada por la organización como una primicia.

“Todas las temáticas están reflejadas en la Feria, con visitas del ámbito educativo que aprovecha la Feria completamente”, sostuvo Leguizamón, quien resaltó así la diversidad de propuestas destinadas a públicos de distintas edades e intereses.

Literatura, identidad y lengua quichua

Durante la entrevista, el subsecretario también hizo referencia al trabajo de recuperación y estudio de la historia y la identidad cultural de Santiago del Estero, particularmente en torno al Camino Real y la lengua quichua.

“En Santiago se empezó a escribir sobre el Camino Real, con referentes de los estudios sobre la identidad santiagueña como Luis Garay. Estamos desandando ese camino, recuperando un vínculo que históricamente hemos tenido con todo el norte a través de la lengua”, manifestó.

El funcionario destacó el lugar que ocupa la provincia dentro de los estudios lingüísticos vinculados con el quichua: “Santiago ha sido un reservorio de lengua quichua muy importante y llamativo para los estudios lingüísticos”.

El vínculo de la provincia con el Camino Real también forma parte del patrimonio histórico documentado por instituciones culturales locales, que conservan referencias a los antiguos recorridos que atravesaban Santiago del Estero y conectaban la provincia con otros puntos del norte argentino.

Finalmente, Leguizamón definió uno de los objetivos centrales de la propuesta cultural: generar un encuentro entre la tradición y las nuevas formas de acceso al conocimiento.

“La Feria trata de aunar lo clásico con lo contemporáneo, para que las ventanas a nuevos saberes sean posibles tanto con los nuevos recursos como con los ya existentes”, concluyó.