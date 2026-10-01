Silva Neder: "Mientras el ajuste a nivel nacional pasa por los jubilados, en la provincia ratificamos la decisión de seguir acompañándolos"

El vicegobernador participó del Festival “Aura Mayor” en Fernández, en el marco del Día Internacional del Adulto Mayor, y destacó las políticas provinciales destinadas a este sector.

Hoy 13:35

En el marco del Festival "Aura Mayor", organizado en la ciudad de Fernández como parte de las actividades por el Día Internacional del Adulto Mayor, el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, subrayó que "mientras a nivel nacional el ajuste pasa por los jubilados y pensionados, el gobierno provincial ratifica la decisión política de seguir acompañándolos".

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En tal sentido, remarcó: "Por decisiones del Gobierno nacional, los jubilados y jubiladas no la están pasando bien: no alcanza el haber mensual y se perdieron prestaciones médicas y medicamentos esenciales. En este contexto, en Santiago del Estero hay una decisión política de seguir acompañándolos. Allí está la humanidad del gobierno provincial: no dejar a nadie al lado del camino y optimizar los recursos para llegar de manera directa.”

En la oportunidad, transmitió el afectuoso saludo del gobernador Elías Miguel Suárez y de los senadores nacionales Gerardo Zamora y José Emilio Neder.

Silva Neder estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Dr. Víctor Araujo; subsecretario de Desarrollo Social, Ramiro Banco; la directora general de Adultos Mayores de la Provincia, Lucía Vite, y la intendenta local, Yanina Iturre, entre otras autoridades.

También estuvieron presentes: diputado provincial Carlos Hazam y Nélida Moyano; intendenta de la ciudad capital, Ing. Norma Fuentes, junto a jefes comunales con mandato vigente y electos de distintas ciudades de la provincia, comisiones municipales y centros de jubilados de todo el territorio provincial.

Durante el evento, se entregó la declaración de interés provincial, legislativo, social y cultural emitida por la Legislatura provincial.