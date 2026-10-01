Allanamientos en Perico por estafas y secuestro de bienes en Salta

La justicia salteña realiza allanamientos en Perico y Salta, incautando 4,400 dólares y teléfonos celulares en una investigación que abarca 21 estafas.

Hoy 14:39

La Justicia de Salta ha llevado a cabo una serie de allanamientos en la ciudad de Perico y otras localidades de la provincia, resultando en el secuestro de 4,400 dólares y varios teléfonos celulares. Estas acciones forman parte de una investigación que abarca 21 hechos de estafa, donde el principal acusado, Sergio Fernando Tolaba, se encuentra detenido.

La iniciativa fue impulsada por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (Udec), Ana Inés Salinas Odorisio, quien ha estado trabajando en esta causa tras recibir numerosas denuncias y documentación que respaldan las acusaciones. Tolaba está acusado de estafas reiteradas en concurso real, donde las víctimas reportaron haber sido engañadas en diversas transacciones comerciales.

Según las investigaciones, Tolaba se hacía pasar por un individuo llamado “Mario Peredo”, generando vínculos de confianza con sus víctimas a través de propuestas comerciales engañosas. Las maniobras fraudulentas incluyen operaciones de compraventa de vehículos y promesas de inversión, donde los damnificados entregaron dinero y propiedades a cambio de bienes que no cumplían con las condiciones acordadas.

Entre los casos denunciados, se destaca el de una víctima que entregó su automóvil y dinero por otro vehículo, solo para descubrir posteriormente que el mismo había sido reclamado por su verdadero propietario. Esta situación refleja la complejidad de las estafas involucradas, donde las víctimas quedaron en situaciones vulnerables y sin sus bienes.

Además, la investigación abarca otros incidentes, como la comercialización de un local gastronómico en General Güemes, donde se realizó una transacción fraudulenta que dejó a un afectado sin la propiedad y sin el dinero que había entregado. La fiscal Salinas Odorisio ha solicitado el allanamiento de cuatro inmuebles relacionados con estos casos, buscando localizar más bienes y elementos que ayuden a esclarecer los hechos.

Los procedimientos fueron autorizados por el juez de garantías Diego Rodríguez Pipino y ejecutados por la Udec, con la supervisión del secretario letrado Walter Inda. Tres de los allanamientos se llevaron a cabo en Salta Capital, Rosario de Lerma y Cerrillos, mientras que la cuarta operación se realizó en Perico bajo la dirección del juez exhortado Roberto Darío Assef.

La colaboración interprovincial entre la Fiscalía de Salta y la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad N°9 de Perico ha sido fundamental para el avance de esta investigación, que continúa desarrollándose en busca de justicia para las víctimas afectadas por estas complejas estafas.