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SANTIAGO DEL ESTERO | 01 OCT 2026 | 19º
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El gobernador Elías Suárez recorre los stands de la Feria del Libro

El mandatario provincial visita este jueves distintos espacios de la 16ª Feria Provincial e Internacional del Libro de Santiago del Estero, que atraviesa su segunda jornada en el Fórum y el Centro Cultural del Bicentenario.

Hoy 14:49
Elías Suárez

El gobernador Elías Suárez se encuentra recorriendo este jueves los distintos stands de la 16ª Feria Provincial e Internacional del Libro de Santiago del Estero, en el marco de la segunda jornada del evento cultural.

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Durante la recorrida, el mandatario toma contacto con expositores, autores, representantes de instituciones y visitantes que participan de la propuesta, que se desarrolla bajo el lema “Santiago lee con vos”.

La feria continúa con una amplia agenda de actividades que incluye presentaciones de libros, talleres, charlas, espacios educativos, propuestas para niños y jóvenes y encuentros con referentes de la cultura.

El evento se extenderá hasta el domingo 4 de octubre, con entrada libre y gratuita y actividades tanto en el Fórum Centro de Convenciones como en el Centro Cultural del Bicentenario.

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