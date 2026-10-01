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SANTIAGO DEL ESTERO | 01 OCT 2026 | 21º
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El Poder Judicial presente en la 16ª Feria Provincial del Libro

El evento, cuya consigna es, “Santiago lee con vos", se desarrolla en el Centro de Convenciones FORUM.

Hoy 15:59

La Biblioteca Digital del Poder Judicial de Santiago del Estero cuenta con un stand en una nueva edición de la Feria Provincial del Libro, con la finalidad de informar el servicio que ofrece para los agentes que se desempeñan en la institución.

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Es por ello, que en marco de la 16º Feria Provincial del Libro, que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones, FORUM,  la dependencia judicial, cuyo vocal supervisor es el vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, ofrece a los visitantes, información sobre el servicio institucional que brinda.

En tal sentido, la directora del organismo, Dra. Olga Montesinos y la Lic. Marcela Storniolo remarcaron que la Biblioteca Digital del Poder Judicial permite que los agentes judiciales puedan acceder a diferente bibliografía dispuesta para ello sobre distintas temáticas: Psicología; Trabajo Social; Derecho; Medicina Forense; Filosofía y publicaciones de distintos autores, tanto santiagueños como de otras provincias y países.

Cabe apuntar, que la Feria Provincial del Libro, reúne a exponentes de  la literatura, música y ofrece charlas, talleres y distintas propuestas culturales durante cinco jornadas.

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