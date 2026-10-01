Belmonte se rompió los meniscos y Boca lo pierde hasta 2027

El mediocampista sufrió una lesión en el entrenamiento de este miércoles tras chocar con un compañero y deberá ser intervenido quirúrgicamente. Su recuperación lo mantendrá fuera de las canchas para lo que resta de 2026.

Hoy 16:01

En medio de un contexto sumamente favorable, en Boca se encontraron con una muy mala noticia tras el entrenamiento de esta mañana: Tomás Belmonte sufrió una rotura de meniscos y deberá ser operado. Su recuperación lo excluirá del equipo hasta 2027. Una baja muy sensible para el mediocampo del equipo de Rodolfo Arruabarrena.

En la práctica de este miércoles en Boca Predio, Toto tuvo un choque con un compañero y quedó sentido, pero completó la jornada. A la espera de su evolución, este jueves volvió a presentarse para entrenar con normalidad, pero el dolor le impidió ponerse a las órdenes del Vasco. Por eso resolvieron realizarle estudios para corroborar el grado de la lesión.

Y si bien el diagnóstico no fue catastrófico, sí arrojó una rotura de meniscos y la necesidad impostergable de una operación. Belmonte ahora deberá pasar por el quirófano y su recuperación no le permitirá volver a jugar en lo que resta de 2026. Si todo sale bien, podrá iniciar la pretemporada con normalidad.

Para el Vasco, el ex-Lanús era una rueda de auxilio permanente en la mitad de la cancha. Si bien el triángulo titular lo componen Rodrigo Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado, él siempre fue la primera variante para cubrir cualquiera de los tres lugares. De hecho, desde la llegada del actual cuerpo técnico disputó nueve encuentros (un gol), cinco de ellos como titular.

La baja de Belmonte se da prácticamente en simultáneo con el inminente regreso de Rodrigo Battaglia. El mediocampista de 35 años ya tiene el alta médica y solo esperan que tome ritmo futbolístico antes de volver a ser considerado por Arruabarrena. Si bien tienen características diferentes, el DT sumaría otra opción confiable para el tramo decisivo del año que se avecina.