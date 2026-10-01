Elías Suárez entregó reconocimientos a Pedro Saborido, Soledad Barruti y Darío Sztajnszrajber en la segunda jornada de la Feria del Libro

Durante la visita, el gobernador también mantuvo contacto con expositores, vecinos y referentes del sector editorial.

Hoy 16:08

En el marco de las actividades centrales de la 16° edición de la Feria del Libro de Santiago del Estero, el gobernador Elías Suárez realizó una distinción especial al escritor y guionista Pedro Saborido; a la perodista y escritora Soledad Barruti y al filósofo y ensayista Darío Sztanjnszrsajber, destacadas figuras del ámbito de la cultura, el arte y la divulgación nacional.

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En el Fórum Centro de Convenciones, el mandatario entregó placas de reconocimiento a personalidades que forman parte de la amplia propuesta de este espacio literario, quienes tienen una vasta trayectoria y profundo impacto en el pensamiento y la cultura de la República Argentina.