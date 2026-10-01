EN VIVO I Tras la polémica con Ronaldo, Portugal visita a Dinamarca por la Nations League

El vigente campeón afrontará este jueves un exigente compromiso en Copenhague, en medio de la polémica por la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración. También jugarán Alemania, Países Bajos y Noruega.

Hoy 16:12

La Nations League 2026/27 continúa este jueves con una atractiva jornada correspondiente a la Liga A, donde compiten los seleccionados de mayor nivel del fútbol europeo. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

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