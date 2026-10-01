“La patria la defendimos con armas y hoy la defendemos con libros”: Malvinas en la Feria del Libro

Diario Panorama recorrió el stand de Grupo Argentinidad en el Fórum y dialogó con Alberto J. Salesses y Fabián O. Abraham, autor y veterano de la Guerra de Malvinas. Sus libros buscan mantener viva la memoria del conflicto y transmitir su historia a las nuevas generaciones.

Hoy 16:52

En el marco de la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero, Diario Panorama recorrió el stand de Grupo Argentinidad, una editorial que tiene entre sus principales ejes de publicación la cuestión Malvinas.

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Allí, dos autores compartieron sus historias y sus libros: Alberto J. Salesses, quien llegó por primera vez a Santiago del Estero para presentar “Malvinas, como yo te vi”, y Fabián O. Abraham, Veterano de Guerra de Malvinas, autor de “Malvinas, saliendo de las trincheras”.

La presencia de ambos escritores también tuvo como telón de fondo una bandera que se volvió una de las imágenes más recordadas del Mundial 2026: la que lleva la inscripción “Las Malvinas son argentinas” y que los jugadores de la Selección exhibieron en el campo de juego después de vencer 2-1 a Inglaterra en las semifinales. La escena rápidamente recorrió el mundo.

Un viaje a Malvinas que terminó convertido en libro

Salesses contó que su libro nació después de un viaje que realizó a las islas en 2017, una experiencia que buscó concretar durante años.

“Siempre me interesó poder pisar Malvinas y saber lo que era Malvinas”, relató en diálogo con Diario Panorama.

El autor explicó que, como docente, sintió la necesidad de transformar aquella experiencia personal en un testimonio que pudiera llegar a otras personas y, especialmente, a las nuevas generaciones.

“Quise reflejarlo en un libro para que todo el mundo conozca, que todo el mundo sepa y que se divulgue y que pase a las distintas generaciones que están viniendo y las que están por venir”, señaló. Te recomendamos: “Huellas Invisibles”: un proyecto escolar que llevó a la Feria del Libro una reflexión sobre el bullying

Para Salesses, conocer las islas personalmente significó un momento de fuerte impacto.

“La vivencia fue realmente muy fuerte, fue un antes y un después, porque pisar ese suelo y encontrarse dentro de tu propio territorio con algo que no tiene nada que ver con la idiosincrasia argentina fue realmente muy fuerte y muy revelador en muchos sentidos”, explicó.

Su objetivo, aseguró, es que la historia de Malvinas no caiga en el olvido y que el interés por la causa pueda transmitirse a quienes no vivieron el conflicto.

“El objetivo es transmitir que la gesta no caiga en el olvido, que todo el mundo se entere y que despierte en toda la gente, más que nada las nuevas generaciones, el interés por lo nuestro”, sostuvo.

“La patria la defendimos con armas, hoy la defendemos con libros”

Fabián O. Abraham llegó a Malvinas como soldado conscripto de la Infantería de Marina y, según relató, lo hizo como voluntario.

En su libro “Malvinas, saliendo de las trincheras”, cuenta sus vivencias en primera persona y aborda también lo que ocurrió después del regreso al continente.

“Como soldado concripto estuve haciendo el servicio militar. Llegué a Malvinas de una forma muy particular. A mí no me obligaron, yo levanté la mano y llegué como voluntario a Malvinas”, recordó. Te recomendamos: ¿Te animás a conocer el cuerpo humano con realidad virtual? La propuesta que llegó a la Feria del Libro

Abraham describió el regreso como el comienzo de otra etapa particularmente difícil para los veteranos.

“Cuando regresamos de Malvinas nos dimos cuenta de que al volver al continente se inició otra guerra: la guerra contra los veteranos de guerra, la guerra de la desmalvinización, la guerra del olvido, la guerra de la desidia”, afirmó.

En ese contexto, destacó la importancia de que las experiencias de quienes participaron del conflicto puedan quedar registradas en libros.

“Cada vez que se hace un reportaje a un veterano de guerra, cada vez que se habla con veteranos de guerra, siempre digo lo mismo: es una forma más de seguir defendiendo la patria. La patria la defendimos con armas, hoy la defendemos con libros”, expresó.

La bandera que volvió a poner a Malvinas en el centro

La presencia de la bandera en el stand permitió también hablar sobre la repercusión que tuvo la imagen de los jugadores argentinos durante el Mundial.

Abraham consideró que aquella escena tuvo un impacto que trascendió a la Argentina y destacó la cantidad de personas que pudieron verla alrededor del mundo.

“Eso explotó en el mundo, explotó en el buen sentido”, afirmó.

Para el veterano, la imagen permitió que muchas personas volvieran a preguntarse por la historia y la ubicación de las islas.

“La gente empezó a buscar: ¿dónde están las islas Malvinas? ¿Por qué Malvinas?”, relató.

Y agregó una reflexión sobre el significado que tuvo para los argentinos:

“Porque dentro de nuestro corazón está la celeste y blanca”.

Abraham también realizó críticas al Gobierno nacional en relación con su posición sobre Malvinas. En particular, cuestionó lo que considera una falta de acciones suficientes para mantener viva la causa y contrastó esa situación con el impacto que tuvo la imagen de los futbolistas.

“Lo que no pudo hacer el gobierno, o no quiso o no quiere, porque ya sabemos nuestro primer mandatario, su ideología, es fan de Margaret Thatcher, le gusta Churchill”, sostuvo.

Se trata de una interpretación y valoración personal de Abraham sobre la postura del Gobierno nacional, expresada durante la entrevista con Diario Panorama.

El mensaje para las nuevas generaciones

Hacia el final de la entrevista, Abraham puso el foco en los jóvenes y en la necesidad de acercarlos a la historia de Malvinas más allá de los contenidos escolares.

Para el veterano, conocer es el primer paso para poder valorar aquello que se busca preservar.

“No podés querer o no podés amar lo que no conoces”, expresó.

En ese sentido, destacó la importancia de continuar llevando el tema a las escuelas, universidades y espacios de divulgación.

Abraham contó además que participa desde hace años de actividades vinculadas con la enseñanza de Malvinas y que trabaja para transmitir la historia a estudiantes.

Su mensaje final retomó la idea que atraviesa su libro y la presencia de Grupo Argentinidad en la Feria:

“Hace 44 años la defendimos con armas y hoy la defendemos con libros. La defensa nuestra hoy en día no es un arma, es una pluma y es más fuerte que el arma”.

Así, en medio de la programación de la Feria Internacional del Libro, la presencia de estos autores convirtió al stand de Grupo Argentinidad en un espacio para hablar de memoria, identidad, historia y transmisión entre generaciones, con Malvinas como eje de sus publicaciones y de su trabajo.