Avances significativos en la investigación del robo en Salta

La Fiscalía de Salta investiga un robo millonario en el que dos hombres fueron asaltados en un departamento mientras intentaban realizar un intercambio de moneda.

Hoy 16:38

En la ciudad de Salta, un robo millonario ha captado la atención de las autoridades y la comunidad tras un incidente ocurrido hace casi una semana. Dos hombres, que se presentaron como víctimas, denunciaron haber sido reducidos y amenazados con armas durante un intento de intercambio de moneda en un departamento de la zona norte de la ciudad. Este suceso alarmante ha generado un despliegue significativo de recursos por parte de la Fiscalía penal de la Unidad de Robos y Hurtos, liderada por la fiscal María Eugenia Guzmán.

Los hechos denunciados por las víctimas indican que los asaltantes habrían logrado apoderarse de más de $70 millones en efectivo. Tras el asalto, los hombres fueron maniatados con trozos de sábana, pero lograron liberarse y reportar lo sucedido a las autoridades. Esta situación ha puesto en marcha una investigación exhaustiva, comenzando desde el momento en que se recibió la denuncia, la cual es fundamental para el esclarecimiento de este delito.

El auxiliar fiscal, Christian Medina, se trasladó al lugar del incidente para coordinar las acciones de los equipos de investigación. Personal de la División Delitos contra la Propiedad, junto con la División Investigaciones Norte y Criminalística, están trabajando en conjunto bajo la dirección del comisario general Oscar Chocobar y el comisario Sebastián Colque. Este enfoque multidisciplinario es crucial para abordar la complejidad del caso.

Hasta la fecha, se ha logrado recuperar una mochila que contenía más de $67 millones y otros elementos que podrían ser relevantes para la causa. La recuperación de este dinero es un indicativo del avance en la investigación, aunque las autoridades siguen en la búsqueda del resto de los fondos sustraídos. La Fiscalía ha indicado que se están llevando a cabo numerosas directrices para identificar, localizar y detener a los sospechosos involucrados en este hecho delictivo.

La comunidad salteña se encuentra expectante ante los avances de la investigación, esperando que se logre esclarecer el caso de manera efectiva. La colaboración entre distintas divisiones policiales y la Fiscalía es un elemento clave en este proceso. Además, se espera que la resolución de este robo millonario contribuya a mejorar la percepción de seguridad en la región.

Conforme avanza la investigación, las autoridades reiteran su compromiso de llevar a los responsables ante la justicia y asegurar que los delitos de esta magnitud no queden impunes. La labor conjunta de la Fiscalía y las fuerzas de seguridad es esencial para restablecer la confianza de la ciudadanía en la seguridad de su entorno.