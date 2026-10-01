Fuentes destacó a jóvenes escritores en la presentación de la 3° edición de La Bibliodera en la Feria del Libro

La intendente encabezó la presentación del libro La Bibliodera 3° Antología y entregó premios y menciones especiales a los jóvenes ganadores del concurso literario de cuentos de terror en el marco de la 16° Feria del Libro Santiago del Estero.

Hoy 16:02

Estuvo acompañada por el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón y por los directores de la Juventud, Luis Llanos, y de Cultura, Francisco Avendaño, además de la coordinadora de La Bibliodera, Belén Cianferoni.

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Allí, la intendente Fuentes destacó que esta iniciativa del municipio se inició en época de pandemia con una vieja heladera y con el concepto de acercar a los jóvenes a los libros y generar nuevas oportunidades.

“Cuando hablamos de políticas públicas lo hacemos con un alto contenido social que nadie va a poder cambiar, por eso es el tercer año de esta edición “, recordó la Ing. Fuentes.

En el cierre, felicitó al gobierno de la Provincia por generar la Feria del Libro que ha permitido a La Bibliodera crecer y ver a jóvenes y niños que se han animado a escribir.

Durante esta presentación, las autoridades entregaron premios del concurso a Melina González, primer puesto; Irina Maldonado, segundo lugar y Tesa Eljall, en el tercer puesto. También hubo menciones especiales para Camila Carrizo, Daniela Díaz y para Maximiliano Godoy.