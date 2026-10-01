Inauguraron las nuevas instalaciones y la refuncionalización de la División Convenio Policial

La Dependencia es un organismo de vital importancia para el funcionamiento de la Policía, ya que su actividad está relacionada con la comunicación, la coordinación y cooperación entre organismos y fuerzas de seguridad nacionales e internacionales.

Hoy 15:54

El acto contó con la presencia del Secretario de Seguridad de la Provincia, Comisario General (R) David Marcelo Pato; el Subjefe de Policía, Comisario General Licenciado Walter Gómez; integrantes de la Plana Mayor Policial y personal superior y subalterno de la Institución.

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La Refuncionalización de La División Convenio Policial

Con la refuncionalización, la División Convenio Policial produce un cambio importante en su modalidad de trabajo. Centralizando la administración y el control de diferentes plataformas, programas, sistemas y aplicaciones a los que la Provincia se encuentra adherida en materia de seguridad; permitiendo regular el acceso a la información, garantizando de esta manera, un manejo más seguro y responsable de los datos.

Organización y control de la información - sistemas con los que cuenta la policía

La nueva organización de la dependencia permite que los sistemas, que fueron firmados a través de convenios con el Ministerio de Seguridad de la Nación, brinden la información al instante para el trabajo policial.

Entre los sistemas disponibles se encuentran:

INTERPOL I-24/7: Es un sistema de cooperación internacional, que brinda datos de personas vinculadas a delitos, que en su funcionamiento permite estar conectado en forma permanente con el mundo, con una base que funciona controlando el planeta, 12 horas desde Lyon Francia y 12 horas desde Buenos Aires.

Santiago Protege: Es una aplicación destinada a la asistencia inmediata de víctimas de violencia de género y familiar.

SIBIOS IDGE y SIBIOS AFIS: Es un sistema que está conformado por dos subsistemas, el IDGE que permite consultar datos personales y el AFIS, el cual brinda la identificación de las personas a través de las huellas dactilares.

AFIS Metamorpho: Es un sistema informático automatizado de identificación dactilar, utilizado por fuerzas de seguridad en Argentina, para registrar, almacenar y comparar huellas digitales.

SISTRATA: Es un sistema destinado a la lucha contra la Trata de Personas.

Sistema Nacional de Migraciones: Posibilita verificar movimientos migratorios y situaciones de residencia de extranjeros.

DNRPA: Es un sistema utilizado para consultar características de los vehículos y datos de los propietarios.

ANMaC y REPAR: Son plataformas que llevan a cabo el control registral de las armas de fuego.

Tribuna Segura: Es una aplicación utilizada para el control de personas en espectáculos deportivos.

SIFCOP: Es una plataforma de carga y de consulta de datos generales, tanto de personas como de bienes incluidas medidas judiciales.

miMinSeg: Es una plataforma que se utiliza para realizar consultas vinculadas con personas, armas y vehículos.

Morpho Rapid: Es un sistema utilizado para la identificación biométrica inmediata en el terreno.

La puesta en funcionamiento de las renovadas instalaciones también incluye la incorporación de recursos humanos, tecnología y mejoramiento edilicio, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de la Provincia.

Finalmente, las autoridades destacaron que la renovación funcional de la dependencia no solo representa una mejora en las condiciones de trabajo, sino también un avance en la modernización, coordinación y capacidad de respuesta de la Policía de Santiago del Estero.

División Convenio Policial