La Justicia peritará ocho billeteras virtuales vinculadas a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

La defensa del exjefe de Gabinete se presentó en Comodoro Py con las claves privadas de las cuentas cripto. La Fiscalía busca verificar si efectivamente pertenecen al exfuncionario y reconstruir el origen de los fondos.

Hoy 13:02

La causa que investiga el patrimonio de Manuel Adorni avanzó este viernes con una nueva medida de prueba centrada en ocho billeteras virtuales de criptomonedas que el exjefe de Gabinete aseguró que le pertenecen.

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Su abogado, Matías Ledesma, se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py con las claves privadas de esas cuentas guardadas en un sobre cerrado y lacrado, con el objetivo de que la Justicia pueda verificar el acceso y avanzar con el peritaje correspondiente.

La investigación está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien analiza la situación patrimonial de Adorni en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El punto central de la pesquisa está relacionado con la explicación brindada por la defensa sobre el origen de una parte importante del patrimonio del exfuncionario. Según esa presentación, Adorni habría obtenido USD 591.544,61 mediante operaciones con Bitcoin realizadas años antes de ingresar a la función pública.

La defensa sostiene que las criptomonedas circularon por ocho billeteras de autocustodia, un tipo de cuenta que no está asociada formalmente a un nombre o documento de identidad, por lo que la posesión de las claves privadas se convirtió en uno de los elementos clave para intentar acreditar la titularidad.

Ahora, la Policía Federal deberá intervenir en la verificación criptográfica para determinar si las claves aportadas efectivamente permiten acceder a las direcciones informadas por la defensa.

La Fiscalía pretende además reconstruir la trazabilidad de los activos digitales, es decir, seguir el recorrido de los fondos y establecer cuándo ingresaron, cómo se movieron y qué destino tuvieron posteriormente.

De acuerdo con la versión presentada por Adorni, el grueso de la inversión en Bitcoin habría sido realizado en 2017, cuando él y su esposa destinaron alrededor de USD 199.883 a la compra de criptomonedas. Posteriormente, la revalorización de esos activos habría generado una ganancia cercana a los USD 600 mil.

La defensa también señaló que ese dinero se habría mantenido durante años fuera del sistema bancario, principalmente en efectivo, y que comenzó a ser utilizado con mayor intensidad luego de la llegada de Adorni a la función pública en diciembre de 2023.

Parte de esos fondos, según la explicación presentada en el expediente, habría sido utilizada para compras inmobiliarias, vehículos, viajes y refacciones, entre otros gastos.

En paralelo, la Fiscalía detectó previamente una diferencia de aproximadamente $43 millones y movimientos por más de USD 402 mil que, según la investigación, no tendrían una correspondencia directa con los ingresos formales declarados por el grupo familiar.

Por ese motivo, la Justicia amplió las medidas de prueba y dispuso analizar la evolución económica de Adorni y de su esposa desde el inicio de su vida económicamente activa.

El resultado del peritaje de las billeteras será uno de los elementos centrales para determinar si las explicaciones aportadas por la defensa logran justificar los movimientos patrimoniales cuestionados.

Una vez incorporadas estas pruebas, el fiscal Gerardo Pollicita deberá evaluar si las inconsistencias quedaron aclaradas o si corresponde avanzar con nuevas medidas, entre ellas una eventual citación a declaración indagatoria.