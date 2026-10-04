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Belgrano venció a Talleres y se quedó con el clásico de Córdoba

El Pirata se impuso por 1 a 0 ante la T, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

04/10/2026

Belgrano volvió a celebrar en el clásico cordobés. En el estadio Mario Alberto Kempes, el Pirata derrotó 1 a 0 a Talleres en un partido cerrado, intenso y que se definió en los últimos minutos.

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Cuando el encuentro parecía encaminarse al empate y Talleres atravesaba su mejor momento, Belgrano encontró una contra letal. La jugada nació después de un córner a favor de la T y terminó con Ramiro Hernandes marcando el gol de la victoria.

El tanto desató el festejo celeste y le permitió al conjunto de Alberdi sumar su segunda victoria del año frente a su clásico rival, luego del triunfo conseguido en los octavos de final del Apertura.

Además, Belgrano logró afirmarse entre los líderes de la Zona B y continuar sumando en la tabla anual, más allá de que ya tiene asegurada su clasificación a la Copa Libertadores por haber sido campeón.

El desarrollo fue parejo y con pocas situaciones claras. Durante el primer tiempo, Talleres estuvo más cerca de abrir el marcador y tuvo la ocasión más peligrosa en los pies de Rick, quien enganchó dentro del área y sacó un remate que terminó estrellándose en el palo.

En el complemento se mantuvo la misma tónica: mucha lucha en la mitad de la cancha, escasas llegadas y un partido que parecía destinado a terminar sin goles.

Sin embargo, sobre el final apareció Hernandes para romper el equilibrio y darle otro clásico a Belgrano.

El resultado también prolongó una tendencia favorable para el Pirata en los últimos enfrentamientos: de los últimos ocho clásicos, seis terminaron empatados y los otros dos fueron victorias de Belgrano.

Esta vez, la diferencia estuvo en una sola jugada. Y alcanzó para que la gloria volviera a quedar del lado celeste.

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