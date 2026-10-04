Enzo Fernández contó cómo recibirán a Messi antes de su despedida de la Selección Argentina

El mediocampista de Manchester City habló después del triunfo de la Albiceleste sobre Burkina Faso. También opinó sobre el futuro de Lionel Scaloni.

04/10/2026

La Selección Argentina goleó 7-0 a Burkina Faso en el Monumental y ya tiene la mirada puesta en el próximo martes, cuando recibirá a Benín en el mismo escenario para vivir una noche histórica: la despedida de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

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Después de la contundente victoria, Enzo Fernández habló sobre lo que significa la salida del capitán y anticipó cómo será el reencuentro del plantel con el astro rosarino antes de su último partido.

“Se nos va Leo, una gran parte de la historia de nuestra Selección. Ahora empieza un camino nuevo con chicos que se suman y otros que ya estaban”, expresó el mediocampista en diálogo con TyC Sports.

En esa línea, destacó la importancia del grupo que se formó durante los últimos años: “Empezará una nueva etapa y creo que hay un gran grupo humano que se formó”.

El reencuentro con Messi

Fernández reconoció que el plantel espera con mucha ilusión la llegada de Messi para compartir sus últimos días junto a la Selección.

“Lo esperamos con ansias. Lo extrañamos un montón. Vamos a compartir un asado, así que esperando a disfrutar estos días con él, que se lo merece mucho. Que sea una gran despedida”, contó.

Messi disputará el próximo martes ante Benín su último partido con la Selección argentina después de más de dos décadas de historia, títulos y momentos inolvidables con la camiseta albiceleste.

Enzo Fernández pidió por la continuidad de Scaloni

El mediocampista también se refirió al futuro de Lionel Scaloni, quien todavía no renovó oficialmente su vínculo como entrenador de la Selección.

“Es el que armó el grupo, y que formó toda esta conexión con la gente. Es muy importante que siga”, sostuvo Fernández.

Además, destacó el desafío que tendrá el equipo en esta nueva etapa: “Ahora empieza un proceso nuevo donde hay muchos cambios y el grupo se tiene que hacer fuerte para competir, que es lo más importante”.

Argentina goleó y ya piensa en la despedida

La Albiceleste tuvo una actuación contundente ante Burkina Faso y se impuso 7-0 con goles de Lautaro Martínez, Moumoune Diallo en contra, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.

Enzo Fernández fue titular, disputó 70 minutos y fue elegido como la figura del encuentro pese a no convertir.

Ahora, el objetivo será cerrar la fecha FIFA con una noche especial en el Monumental, donde Messi volverá a vestir la camiseta argentina por última vez ante su público.