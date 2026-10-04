La lista de 73 debutantes de Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Matías Soulé y Tomás Palacios entraron en el entretiempo frente a Burkina Faso e hicieron su presentación con la Albiceleste. Ya durante el complemento le tocó el turno a Santi Castro. La nómina del entrenador es cada vez más amplia.

04/10/2026

El ciclo de Lionel Scaloni en la Selección Argentina continúa ampliando su lista de futbolistas que tuvieron la oportunidad de vestir por primera vez la camiseta de la Mayor. En el triunfo 7-0 ante Burkina Faso, tres jugadores hicieron su debut y elevaron a 73 la cantidad de futbolistas que se estrenaron bajo las órdenes del entrenador.

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Matías Soulé y Tomás Palacios ingresaron en el entretiempo y tuvieron su primera experiencia con la Albiceleste. Más tarde, durante el complemento, llegó el turno de Santiago Castro, quien también sumó sus primeros minutos.

Soulé, de 21 años, nació en Mar del Plata y actualmente juega en Roma. El atacante había sido convocado anteriormente en 2025 para los partidos ante Uruguay y Brasil, pero recién en esta oportunidad pudo concretar su debut.

Palacios, defensor de Estudiantes de La Plata, ya había formado parte de una convocatoria en marzo para los amistosos frente a Guatemala y Mauritania. En esta oportunidad, finalmente tuvo su estreno.

Por su parte, Castro también tuvo su primera oportunidad con la Mayor. El delantero, recientemente transferido a Roma después de su paso por Bologna, ya había sido citado previamente, pero no había ingresado al campo de juego.

Los otros debutantes de esta fecha FIFA

En el primer amistoso de esta fecha FIFA, frente a Bolivia, también se produjeron varios estrenos.

Román Vega, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Valentín Gómez y Leonel Flores tuvieron su primera experiencia con la Selección mayor.

Vega, surgido de Argentinos Juniors y actualmente en Zenit de Rusia, fue utilizado como lateral izquierdo y aparece como una de las alternativas para una posición en la que Scaloni busca encontrar recambio.

Simón, por su parte, llegó a la Selección después de haber sido convocado previamente en 2021, cuando todavía jugaba en River. Actualmente se desempeña en Toluca y debutó como lateral derecho.

También tuvo su estreno Ezequiel Fernández, ex Boca y actual futbolista de Bayer Leverkusen, quien había sido convocado en 2024 para las Eliminatorias Sudamericanas, aunque sin sumar minutos.

Los otros debutantes ante Bolivia fueron Valentín Gómez, surgido de Vélez y actualmente en Betis, y Leonel Flores, delantero de Boca.

Los 73 debutantes de Scaloni

La lista de futbolistas que tuvieron su estreno en la Selección Argentina durante el ciclo de Scaloni quedó conformada de la siguiente manera:

Gerónimo Rulli, Renzo Saravia, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez, Giovanni Simeone, Walter Kannemann, Alan Franco, Matías Vargas, Franco Cervi, Franco Vázquez, Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Rodrigo De Paul, Juan Foyth, Gastón Giménez, Paulo Gazzaniga, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Domingo Blanco, Matías Suárez, Esteban Andrada, Iván Marcone, Matías Zaracho, Juan Musso, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Domínguez, Alexis Mac Allister, Leonardo Balerdi, Adolfo Gaich, Lucas Ocampos, Nicolás González, Facundo Medina, Emiliano Martínez, Cristian Romero, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Emiliano Buendía, Lucas Boyé, Marcos Senesi, Thiago Almada, Nehuén Pérez, Enzo Fernández, Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte, Valentín Barco, Walter Benítez, Valentín Carboni, Valentín Castellanos, Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Franco Mastantuono, José Manuel López, Aníbal Moreno, Lautaro Rivero, Facundo Cambeses, Kevin Mac Allister, Joaquín Panichelli, Gianluca Prestianni, Máximo Perrone, Agustín Giay, Gabriel Rojas, Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Tomás Aranda, Joaquín Freitas, Román Vega, Ezequiel Fernández, Valentín Gómez, Santiago Simón, Leonel Flores, Matías Soulé, Tomás Palacios y Santiago Castro.

De esta manera, el entrenador sigue ampliando el abanico de opciones de cara a la renovación del seleccionado y a una nueva etapa que comenzó a tomar forma después del Mundial.