El posteo del Inter Miami para Messi que volvió a alimentar la ilusión por el Balón de Oro

El club estadounidense publicó un video del capitán argentino mientras la Selección jugaba ante Burkina Faso y arrobó a la cuenta oficial del premio. La ceremonia será el 26 de octubre en Londres.

04/10/2026

Mientras la Selección argentina enfrentaba a Burkina Faso en el Monumental, Inter Miami sorprendió con un particular posteo dedicado a Lionel Messi que rápidamente llamó la atención de los fanáticos.

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“Lo imposible, hecho realidad. Oro puro”, escribió el club estadounidense en sus redes sociales junto a un video en el que se observa uno de los goles de tiro libre convertidos por Messi ante Nashville. El detalle que alimentó las especulaciones fue que la publicación además arrobó a la cuenta oficial del Balón de Oro.

El gesto llega en medio de la creciente expectativa por la ceremonia que se realizará el 26 de octubre en Londres, donde se conocerá al ganador del máximo premio individual del fútbol mundial.

Messi integra nuevamente la lista de 30 candidatos y es el máximo ganador histórico del galardón, mientras que Lautaro Martínez es el otro argentino nominado.

Cuándo se definió la votación del Balón de Oro

El período evaluado por el jurado comprendió desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, fecha en la que se disputó la final del Mundial entre Argentina y España.

La elección está a cargo de 100 periodistas, quienes deben considerar diferentes aspectos del rendimiento de cada futbolista: el desempeño individual, el carácter decisivo, los títulos colectivos y el juego limpio.

Cada periodista selecciona a diez jugadores. El primero recibe 15 puntos, el segundo 12 y el tercero 10, mientras que desde el cuarto puesto la puntuación continúa de ocho a un punto.

Por ahora, el ganador se mantiene bajo reserva y será anunciado durante la ceremonia en Londres.

Los 30 candidatos

Entre los nominados aparecen Lionel Messi, Lautaro Martínez, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Vinícius Jr., Rodri, Vitinha, Declan Rice, Bruno Fernandes, Luis Díaz y Michael Olise, entre otros.

Todos los premios que se entregarán

La ceremonia también tendrá otras distinciones. Se entregará el Balón de Oro femenino, elegido por un jurado de 50 periodistas, además del Trofeo Kopa, destinado al mejor jugador joven.

También se otorgará el Trofeo Yashin, que reconoce al mejor arquero, y el Premio Johan Cruyff, destinado al mejor entrenador.

Mientras tanto, el posteo de Inter Miami volvió a poner a Messi en el centro de la escena y sumó un nuevo capítulo a la expectativa por saber quién se quedará con el Balón de Oro 2026.