Guillermo Francos anticipó una alianza amplia entre LLA y el PRO para 2027 y no descartó ser candidato

El exjefe de Gabinete sostuvo que La Libertad Avanza buscará confluir con el PRO, fuerzas liberales y gobernadores aliados en las próximas elecciones. También aseguró que el oficialismo podría ampliar considerablemente su presencia en el Congreso.

04/10/2026

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos anticipó que La Libertad Avanza buscará construir una alianza electoral amplia de cara a 2027, con la participación del PRO, otras fuerzas liberales y sectores provinciales que acompañan al Gobierno nacional.

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“Al momento de la elección, yo estoy convencido de que estos integrantes de este espacio van a participar juntos”, sostuvo en una entrevista con Radio Splendid.

Francos señaló que esa eventual coalición reuniría a sectores identificados con la libertad económica, el libre mercado y el capitalismo, aunque reconoció que todavía quedan por resolver liderazgos, candidaturas y la composición definitiva del frente.

Una mayor presencia en el Congreso

El exfuncionario también pronosticó que el oficialismo tendrá una representación legislativa significativamente mayor después de los próximos comicios.

“El Congreso va a ser un Congreso con una participación muy fuerte, si no mayoritaria, en la Cámara de Diputados, de La Libertad Avanza”, afirmó.

Según su análisis, el partido oficialista llega a la renovación parlamentaria con una posición favorable porque debe reemplazar menos bancas que otros espacios y podría sumar nuevos diputados.

Francos vinculó una eventual ampliación de la bancada con la posibilidad de otorgar “mucha estabilidad institucional” al programa de reformas impulsado por el Gobierno.

El acuerdo con el PRO

Pese a las diferencias que todavía existen entre LLA y el PRO, Francos se mostró convencido de que ambos espacios terminarán llegando a un entendimiento electoral.

Las conversaciones entre los dos partidos continúan, aunque dirigentes del PRO reconocieron recientemente que todavía existen diferencias importantes antes de poder cerrar un acuerdo.

Francos sostuvo que las discusiones actuales sobre metodologías o lugares dentro del armado no impedirán una convergencia al momento de competir electoralmente.

En declaraciones realizadas días atrás también había señalado que “finalmente se va a llegar a un entendimiento”, aunque consideró que discutir candidaturas con demasiada anticipación puede generar desgaste.

Bullrich y una posible candidatura propia

Francos también descartó que Patricia Bullrich pueda romper con Milei para construir una alternativa propia y recordó que la dirigente expresó públicamente sus aspiraciones políticas para una etapa posterior a un eventual segundo mandato del Presidente.

En cuanto a su propio futuro, evitó confirmar una candidatura, aunque dejó abierta esa posibilidad. “Estamos todavía lejos de las candidaturas”, expresó, y agregó que las definiciones llegarán durante el próximo año.

Sin embargo, dejó una frase que alimentó las especulaciones: “Si existe esa posibilidad o si me invitan a participar, lo voy a hacer, por supuesto”.

Francos ya había manifestado semanas atrás que no descartaba competir en 2027 y había planteado que el oficialismo necesitará una bancada parlamentaria más amplia para profundizar las reformas impulsadas por Milei.