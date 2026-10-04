Una figura de Portugal rompió el silencio sobre el conflicto con Cristiano Ronaldo: “Debe resolverse a puertas cerradas”

El mediocampista portugués contó que habló con el capitán de la selección en medio de la polémica y pidió terminar con las versiones sobre una supuesta interna en el plantel.

04/10/2026

El conflicto entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús volvió a quedar en el centro de la escena en Portugal. En medio de la polémica que se generó durante la fecha FIFA, Bruno Fernandes reveló que mantuvo una conversación privada con el capitán y pidió terminar con las versiones sobre una supuesta fractura dentro del plantel.

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Ronaldo abandonó la concentración de la selección portuguesa después de mantener diferencias con el entrenador, quien asumió recientemente al frente del equipo. El delantero quedó fuera de los compromisos de la Liga de Naciones y aseguró que en algún momento explicará públicamente los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión.

Ante este escenario, Fernandes, uno de los referentes del seleccionado, contó que habló directamente con el atacante y destacó el lugar que ocupa en la historia del fútbol portugués.

“Hablé con Cristiano Ronaldo y le dije que es y siempre será el mayor ícono de nuestra selección y de nuestro país”, afirmó el mediocampista.

Sin embargo, Fernandes buscó bajar el tono de la polémica y negó que exista una división dentro del vestuario.

“Lo más importante es que dejemos de crear divisiones: en la selección no hay. Es una sola y seguirá siéndolo, a pesar de cualquier ruido que pueda venir de fuera”, sostuvo.

El pedido de Bruno Fernandes

El futbolista del Manchester United también remarcó que cualquier diferencia que pueda existir debe solucionarse puertas adentro, sin alimentar versiones públicamente.

“Toda organización debe resolver sus problemas a puertas cerradas. Creo que así es como debería funcionar y que así será”, expresó.

Fernandes evitó tomar partido públicamente por Ronaldo o por Jorge Jesús y volvió a destacar la importancia del delantero para Portugal.

“Tiene un lugar reservado no solo entre los mejores de todos los tiempos, sino también en el corazón de todos los portugueses”, afirmó.

Cómo comenzó la polémica

La salida de Ronaldo de la concentración se produjo después de una serie de desencuentros con Jorge Jesús. El delantero había quedado como suplente ante Noruega y finalmente no ingresó al partido, una situación que habría generado su malestar.

Portugal consiguió igualmente la victoria en ese encuentro y posteriormente volvió a ganar frente a Dinamarca por 4-2.

Mientras el seleccionado continúa enfocado en la Nations League, la intención dentro del plantel parece ser dejar atrás la polémica. Sin embargo, la relación entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús continúa siendo uno de los principales interrogantes alrededor del equipo portugués.