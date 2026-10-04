Drama en Rincón de Atacama: un motociclista lucha por su vida tras una violenta caída

César Linardo Suárez, de 41 años, sufrió un grave traumatismo de cráneo y se encuentra internado en estado crítico en la Terapia Intensiva del Centro Integral de Salud.

04/10/2026

Un gravísimo siniestro vial ocurrido en la tarde-noche del sábado mantiene en vilo a los vecinos de la localidad de Rincón de Atacama, departamento Río Hondo. Un motociclista perdió el control de su rodado mientras circulaba por un camino vecinal y sufrió graves heridas al caer pesadamente sobre la cinta asfáltica.

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El hecho se registró alrededor de las 19:30 a tres kilómetros del Autódromo. La víctima fue identificada como César Linardo Suárez, de 41 años de edad y domiciliado en la localidad de Rincón de Atacama, quien conducía una motocicleta Honda 110 c.c. de color blanco con sentido de circulación de este a oeste. Por causas que la Justicia intenta establecer, Suárez perdió el dominio del rodado y se precipitó violentamente contra el suelo.

Auxiliado en un primer momento por vecinos del lugar, el herido fue trasladado de urgencia en una ambulancia hacia el Centro Integral de Salud.

Según el examen médico, Suárez ingresó en estado estuporoso presentando un traumatismo encéfalocraneano (TEC) grave con otorragia abundante. Tras realizársele una tomografía computada de cerebro, los profesionales médicos dispusieron su derivación inmediata a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde permanece internado en mal estado general.

En la escena del accidente intervino personal pericial por instrucción de la fiscal de turno, Dra. Pérez Vicens, quien ordenó el levantamiento de croquis ilustrativo y la recepción de testimonios a los testigos.