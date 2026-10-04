Engañada y estafada: le sacaron más de un millón de pesos de su cuenta a una mujer

Bajo el engaño de realizar la reserva de un inmueble publicado en redes sociales, un delincuente logró obtener las claves de la víctima y realizar la extracción de sus fondos.

04/10/2026

Una mujer domiciliada en el barrio Villa Balnearia fue víctima de un letal engaño virtual mediante el cual desconocidos le sustrajeron más de un millón cuatrocientos mil pesos de su cuenta bancaria personal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La denuncia fue formalizada por Silvia Eugenia Antezana, de 56 años, quien explicó que días atrás había publicado en redes sociales la oferta de alquiler de un departamento. Un supuesto interesado se contactó vía WhatsApp solicitando formalizar la reserva por dos semanas y le exigió datos personales y de su cuenta para realizar la transferencia.

Te recomendamos: Intento de estafa: le exigían casi 4 millones de pesos a una jubilada por un par de zapatillas

Aceptadas y habilitadas las indicaciones bajo engaño, el malviviente logró acceder al sistema bancario y extraer la suma exacta de $1.436.802, dejando la cuenta en cero. Tras constatar la maniobra fraudulenta y la derivación de los fondos, la fiscal de turno ordenó adjuntar las capturas de pantalla de la conversación e instruyó la intervención inmediata del Departamento de Delitos Económicos.