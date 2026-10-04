Evelyn Botto sorprendió a Fede Bal en el aeropuerto tras un mes sin verse

La locutora esperó al actor dentro de la camioneta que lo trasladaría desde el aeropuerto y registró en video su inesperada reacción al descubrirla. El reencuentro coincidió con el cumpleaños de Fede Bal.

04/10/2026

Después de un mes sin verse, Evelyn Botto y Fede Bal volvieron a encontrarse y la locutora decidió preparar una sorpresa para recibir a su pareja tras varias semanas de viaje por las grabaciones de Resto del mundo, el programa de eltrece.

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Evelyn aguardó dentro de la camioneta que esperaba al actor en el aeropuerto, acompañada por algunos regalos, una torta y una vela por su cumpleaños. Aunque reconoció que a Fede no suelen gustarle demasiado las sorpresas, igualmente decidió arriesgarse y registrar el momento con su teléfono.

Mientras esperaba su llegada, la locutora contó cómo estaba viviendo los minutos previos al reencuentro. “Hoy llega después de un mes, fue durísimo”, expresó, al explicar cuánto había extrañado a su pareja durante el tiempo que permanecieron separados.

También admitió que tenía algunas dudas sobre el recibimiento que tendría su sorpresa, principalmente porque sabía que el actor regresaba cansado después de varias semanas de trabajo y viajes.

“Estas cosas son de doble filo”, comentó Evelyn mientras aguardaba dentro del vehículo, consciente de que la reacción de Fede podía ser muy diferente a la que esperaba.

Finalmente, el actor llegó y subió a la camioneta sin imaginar que Evelyn se encontraba en el interior. Al abrir la puerta y encontrarse cara a cara con su pareja, Fede Bal se llevó una fuerte sorpresa y reaccionó de inmediato con una expresión de susto y desconcierto.

La locutora logró registrar toda la escena y luego compartió el video en sus historias de Instagram. El particular momento mostró así el reencuentro de la pareja, que volvió a verse después de un mes de distancia y en una fecha especial para el actor por su cumpleaños.