Nora Colosimo se metió en los rumores sobre Maxi López y su supuesta infidelidad

La mamá de Wanda Nara opinó sobre la versión que vinculó al exfutbolista con otra mujer y que generó la reacción de su actual esposa, Daniela Christiansson.

04/10/2026

Nora Colosimo volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de referirse a los rumores que involucraron a Maxi López y que pusieron bajo la lupa su relación con Daniela Christiansson.

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La versión comenzó a circular en LAM, donde Ángel De Brito contó que el exfutbolista había sido visto cenando con una mujer en un restaurante. La información rápidamente generó especulaciones sobre una posible infidelidad y provocó la reacción del propio Maxi, quien se mostró indignado ante los comentarios.

Una de las personas que había aportado información sobre aquella situación fue justamente Nora Colosimo, quien durante una conversación televisiva intentó encontrar una explicación para la presencia de la mujer que acompañaba al exjugador.

La mamá de Wanda Nara planteó como una posibilidad que se tratara de una productora o una mujer vinculada a algún proyecto laboral de Maxi López. De esa manera, buscó poner en contexto la situación y evitar sacar conclusiones apresuradas a partir de una cena.

Sin embargo, Nora también dejó en claro que su comentario no significaba una defensa hacia su exyerno. “Ojo, no lo defiendo”, aclaró durante la conversación, en medio de las versiones que comenzaban a instalarse alrededor de la pareja.

El episodio volvió a poner a Maxi López y a Daniela Christiansson en el centro de la atención mediática, aunque hasta el momento la situación se mantiene rodeada de rumores y especulaciones surgidas a partir de aquella cena.

La relación entre Maxi y Daniela atraviesa así una nueva exposición pública, mientras las versiones sobre una supuesta infidelidad continúan generando repercusiones en el mundo del espectáculo.