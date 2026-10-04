Cómo hacer una lista de compras que te ahorra dinero en Argentina

En Argentina, los hogares enfrentan un aumento del 50% en el costo de la canasta básica en los últimos dos años. Hacer una lista de compras eficiente puede ser clave para ahorrar dinero y optimizar el presupuesto familiar.

04/10/2026

En Argentina, la planificación de compras se ha vuelto una necesidad para muchas familias debido al constante aumento de precios. Según datos del INDEC, la inflación en el país ha superado el 100% en el último año, lo que ha impactado directamente en el costo de la canasta básica de alimentos.

Una lista de compras bien elaborada no solo ayuda a reducir gastos, sino que también permite evitar las compras impulsivas. Al definir qué productos son esenciales y cuáles no, se puede controlar mejor el presupuesto y evitar sorpresas al momento de pagar.

Para empezar, es recomendable revisar los precios de los productos en diferentes supermercados y almacenes. Muchas veces, un mismo producto puede tener un precio significativamente diferente en cada lugar, por lo que comparar precios es fundamental para maximizar el ahorro.

Además, es importante priorizar productos de temporada en la lista de compras. Frutas y verduras frescas suelen tener precios más accesibles cuando están en temporada, lo que contribuye a mantener un presupuesto equilibrado.

También se sugiere realizar la compra en días específicos de la semana, ya que algunos supermercados ofrecen promociones o descuentos en determinados días. Esto puede ser una excelente forma de aprovechar ofertas y reducir el gasto total.

Finalmente, es recomendable llevar un control de gastos mediante aplicaciones o una simple hoja de cálculo. Esto permite tener un seguimiento claro de lo que se gasta cada mes y hacer ajustes si es necesario, garantizando así que el presupuesto se mantenga dentro de los límites establecidos.