“La Libertad Avanza en Brasil”: Milei celebró el resultado de Flávio Bolsonaro y apuntó contra Lula

El Presidente argentino felicitó al candidato brasileño tras avanzar al balotaje y destacó la posibilidad de fortalecer la relación entre Argentina y Brasil. En su mensaje, también cuestionó a Lula da Silva y reafirmó su defensa de la libertad en la región.

04/10/2026

Javier Milei felicitó este domingo al senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro luego de los resultados de la primera vuelta de las elecciones de Brasil y aseguró que “La Libertad Avanza en Brasil”.

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A través de sus redes sociales, Milei publicó un mensaje dirigido al dirigente brasileño, a quien calificó como “querido amigo” y felicitó por lo que definió como una “histórica elección” frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

“El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad”, escribió el mandatario argentino, en uno de los principales conceptos de su mensaje.

Además, Milei manifestó su intención de avanzar en una mayor cooperación entre ambos países y planteó la posibilidad de trabajar junto a Bolsonaro para fortalecer el vínculo bilateral.

“Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”, expresó el Presidente.

En el mismo mensaje, sostuvo que existen “infinitas” oportunidades para ambos países y cerró con su habitual consigna: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!”.

Milei también hizo referencia directa a Lula da Silva y lo mencionó como “el comunista de Lula”, una caracterización expresada por el propio Presidente argentino en su publicación.

El mensaje se conoció mientras avanza el escrutinio de las elecciones brasileñas. Con el conteo en su tramo final, Flávio Bolsonaro y Lula da Silva quedaron como los dos candidatos más votados y disputarán el balotaje, luego de que ninguno alcanzara la mayoría absoluta necesaria para imponerse en primera vuelta. El Tribunal Superior Electoral (TSE) informa los resultados a medida que son procesados los boletines de urna.

La segunda vuelta será ahora el próximo capítulo de una elección marcada por la disputa entre ambos dirigentes y que también genera expectativa en la Argentina por el vínculo político, económico y comercial entre los dos países.