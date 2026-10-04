Majo Riera presentó su libro en Santiago del Estero y se emocionó al recordar a Virginia: “Este libro es para ella también”

La escritora, productora y mamá de Lali Espósito presentó Fue un buen verano en la Feria del Libro y habló con Diario Panorama sobre su vínculo con la provincia. Durante la entrevista, se emocionó al recordar a su sobrina Virginia Riera, quien falleció después de luchar contra el cáncer de mama.

04/10/2026

En el marco de la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero, Majo Riera, productora audiovisual, escritora y madre de la reconocida artista Lali Espósito, presentó Fue un buen verano, su primer libro, una obra íntima en la que reconstruye parte de su historia personal y el proceso de transformación que atravesó después de haber sido diagnosticada con cáncer de mama.

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La presentación tuvo un significado especial para la autora, que mantiene desde hace décadas un profundo vínculo con la provincia. Majo vivió en Santiago del Estero desde los 7 hasta los 22 años y define a la provincia como su “tierra adoptiva”.

En diálogo con Diario Panorama, El Portal Líder en Información, Riera contó lo especial que resulta para ella regresar y hacerlo, en esta oportunidad, como protagonista de una de las actividades de la Feria.

“Mi tierra adoptiva, siempre es un placer volver, y en esta oportunidad más aún, con esta excusa de venir a Santiago para la Feria del Libro”, expresó.

La escritora destacó además la importancia de formar parte de una feria de estas características y poder regresar a la provincia desde otro lugar, ahora como autora.

“Santiago es mi casa adoptiva, lo amo, vengo siempre, pero venir en esta oportunidad a la Feria del Libro, tener la oportunidad de estar acá en esta feria de nivel internacional, hoy como un exponente, me llena de alegría y me llena de orgullo como hija adoptiva santiagueña por este espacio de cultura que se puede generar”, señaló.

Un libro que habla de su propia historia

Fue un buen verano nació a partir de una experiencia profundamente personal. La obra surgió durante un proceso de transformación en su vida, pero Riera se encargó de aclarar que no es un libro sobre el cáncer de mama.

En conversación con Diario Panorama, explicó que la enfermedad forma parte de su historia, pero que el eje de la obra está puesto en su propia experiencia y en la manera en que atravesó aquel momento.

“Yo creo, en realidad, que mi libro no tiene que ver con eso. No es un libro que hable del cáncer de mama. Mi libro es un libro que habla de mí, y dentro de mi historia me tocó atravesar eso y cuento cómo lo atravesé yo”, explicó.

La autora contó además que, después de su publicación, muchas personas encontraron puntos de contacto entre su historia y sus propias experiencias.

“A mucha gente que lo ha leído le ha tocado de cerca la historia, entonces lo han tomado como una referencia. Y a mí me da mucho orgullo eso, y si eso puede ayudar a alguien desde algún lugar, bienvenido sea”, sostuvo.

El recuerdo de Virginia

La conversación tomó un tono especialmente emotivo cuando surgió el nombre de Virginia Riera, su sobrina, quien falleció a los 30 años en 2019 después de luchar contra el cáncer de mama.

La pregunta llegó además durante Octubre Rosa, un mes en el que la concientización y la prevención del cáncer de mama cobran especial relevancia.

Riera vinculó entonces el recuerdo de Virginia con un mensaje directo sobre la importancia de la prevención y el conocimiento del propio cuerpo.

“En este mes tan particular, me parece que el mensaje es el mensaje de la prevención”, sostuvo.

Con un tono enfático, buscó transmitir especialmente a las mujeres la importancia de dejar de lado los prejuicios y priorizar los controles y el cuidado personal.

“Chicas, tóquense las tetas, tóquense las tetas. No tengan vergüenza, no tengan miedo de decir tetas, digan eso, tóquense. Eso es prevención, es amor, es ponerse primero en la lista”, expresó.

Pero al hablar específicamente de Virginia, la emoción se hizo evidente. Riera se mostró visiblemente conmovida, con la voz entrecortada y al borde del llanto, al recordar a su sobrina.

“Por supuesto que Virginia está en mi libro, en mi corazón siempre”, afirmó.

La escritora contó que, en algún momento, había intentado escribir específicamente sobre Virginia, pero que no pudo continuar con ese proyecto por el peso emocional que todavía tiene su ausencia.

“Yo había empezado a escribir en otro momento algo sobre Virginia y no pude hacerlo porque me pesa mucho su ausencia”, reconoció.

Finalmente, encontró una manera de mantenerla presente dentro de su propia historia y en las páginas de Fue un buen verano.

“Este libro es para Virginia también”, expresó.

El regreso a una tierra que siente propia

La presentación en la Feria del Libro significó para Riera mucho más que la llegada de su obra a Santiago del Estero. Fue también la oportunidad de reencontrarse con familiares, amigos y una provincia que considera su casa adoptiva.

Entre la literatura y sus recuerdos personales, la autora volvió a hablar de Santiago con evidente afecto y encontró en la Feria un espacio para compartir una historia que, aunque nació de un momento difícil, también habla de los vínculos, la transformación y la posibilidad de reconstruirse.

Y en ese recorrido, Virginia ocupa un lugar que permanece intacto, tanto en su memoria como ahora entre las páginas de su primer libro.

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Agradecimiento: Subsecretaría de Cultura y Turismo de Santiago del Estero y Norte Stage.