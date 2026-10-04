Scaloni prepara un equipo de gala para la despedida de Messi ante Benín

La Selección Argentina jugará este martes en el Monumental el último partido de Lionel Messi con la Albiceleste. El DT piensa en una formación con fuerte presencia de los campeones del mundo en Qatar 2022.

04/10/2026

La despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina tendrá un equipo a la altura de una noche histórica. Para el amistoso de este martes frente a Benín, en el Monumental, Lionel Scaloni prepara una formación con buena parte de los futbolistas que conquistaron el Mundial de Qatar 2022.

La intención del cuerpo técnico es clara: que el capitán dispute su último encuentro con la camiseta argentina acompañado por varios de los jugadores con los que compartió los momentos más importantes de la etapa dorada de la Albiceleste.

Entre las principales novedades aparecen los regresos de Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, quienes se incorporaron especialmente para este partido y se perfilan para ser titulares.

De Paul, uno de los futbolistas más cercanos a Messi dentro y fuera de la cancha, ingresaría en la mitad de la cancha en lugar de Nico Paz. Por su parte, Otamendi ocuparía un lugar en la defensa en reemplazo de Lisandro Martínez.

La presencia del histórico marcador central tendrá además un significado especial, ya que también afrontará su propia despedida de la Selección.

Con esos cambios, el equipo que imagina Scaloni tendrá una fuerte base de los campeones del mundo. La principal ausencia será Nahuel Molina, suspendido y sin autorización de la Roma para sumarse a la convocatoria.

También faltará Ángel Di María, quien ya cerró su etapa con la Selección Argentina y este martes tendrá actividad con Rosario Central.

El posible equipo de Argentina ante Benín

La formación que prepara Scaloni sería con Emiliano “Dibu” Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

De confirmarse, será un once cargado de nombres que formaron parte de la conquista en Qatar 2022, reunidos nuevamente para acompañar al capitán en su última función.

No habrá una Copa del Mundo en juego, pero el escenario y los protagonistas convertirán al partido frente a Benín en una noche inolvidable: Messi se despedirá de la Selección rodeado por varios de los compañeros con los que alcanzó la gloria máxima.