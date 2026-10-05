Sobre el final, Platense se lo empató a Vélez en el Amalfitani

El Fortín no pudo sostener la ventaja y empató 2 a 2 ante el Calamar por la undécima fecha del Torneo Clausura.

05/10/2026

Vélez y Platense empataron 2-2 en el estadio José Amalfitani, en un encuentro intenso en el que el conjunto de Liniers estuvo dos veces arriba en el marcador, pero no logró sostener la ventaja.

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El Fortín golpeó rápido. A los 5 minutos del primer tiempo, Thiago Aguirre avanzó con pelota dominada y metió el envío al área. Juan Cruz Porticella alcanzó a puntearla ante la salida de Juan Pablo Cozzani y Ronaldo Martínez terminó empujándola para abrir el marcador.

La respuesta de Platense fue inmediata. Guido Mainero envió un centro desde la derecha, Martín Barrios ganó de cabeza y dejó la pelota servida para Bautista Merlini, que apareció sin marcas y venció a Tadeo Marchiori para el 1-1.

El partido ya mostraba un ritmo alto cuando Vélez recibió dos golpes importantes. Primero debió salir lesionado Manuel Lanzini y, minutos más tarde, también pidió el cambio Porticella, obligando a Guillermo Barros Schelotto a utilizar dos modificaciones en poco tiempo.

Platense aprovechó ese tramo y generó peligro. Bruno Sepúlveda tuvo una chance clara para dar vuelta el resultado, mientras que Vélez manejaba la pelota pero no encontraba profundidad.

Antes del descanso llegó otra situación decisiva. Lisandro Magallán cometió una infracción sobre Nicolás Retamar y el árbitro Sebastián Zunino sancionó penal para el Calamar. Sin embargo, Agustín Lagos ejecutó desviado y dejó pasar la posibilidad de poner a su equipo en ventaja.

En el complemento, Vélez volvió a tomar la iniciativa y encontró el 2-1. Simón Escobar filtró un gran pase para Ronaldo Martínez, que recibió dentro del área, frenó ante Víctor Cuesta y definió a un costado de Cozzani.

Platense, de todos modos, siguió buscando. Sepúlveda estuvo muy cerca del empate con un cabezazo que se estrelló en el travesaño y, en el rebote, Iván Gómez sacó un potente remate que encontró una gran respuesta de Marchiori.

Cuando Vélez parecía encaminado a quedarse con los tres puntos, apareció Franco Zapiola con un potente remate que sorprendió al arquero local y estableció el 2-2 definitivo.

El empate dejó un sabor amargo para el Fortín, que no pudo aprovechar la localía para acercarse al primer puesto de su zona y quedó a cuatro puntos de Instituto, el líder.