El video de Mauro Icardi y Maxi López con IA que se hizo viral y Wanda Nara compartió en sus redes

Una recreación de “Ella y yo”, el clásico de Aventura y Don Omar, volvió a poner en escena la historia que enfrentó a los dos futbolistas. El clip utilizó inteligencia artificial para recrear sus rostros y voces.

Hoy 00:17

Un video generado con inteligencia artificial que recrea la canción “Ella y yo”, de Aventura y Don Omar, con Mauro Icardi y Maxi López como protagonistas se viralizó en las últimas horas y sumó una inesperada repercusión cuando Wanda Nara decidió compartirlo en sus redes sociales.

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La producción utiliza herramientas de IA para imitar los rostros y las voces de ambos futbolistas y recrea el diálogo de la canción, cuya historia gira alrededor de una infidelidad entre dos amigos. La elección de los protagonistas hizo que el contenido rápidamente llamara la atención por el vínculo que los unió en el pasado.

Icardi y López fueron amigos durante su etapa en el fútbol italiano, pero su relación se quebró cuando el actual delantero inició una relación con Wanda Nara, quien en ese momento estaba casada con López. El episodio ocurrió hace más de una década y se convirtió en uno de los escándalos más recordados del fútbol argentino.

En la versión creada con inteligencia artificial, el personaje que representa a Icardi pronuncia una de las frases más reconocibles de la canción: “Aunque no es fácil lo que voy a hacer, admitiré que salí con tu mujer”. El fragmento generó una catarata de reacciones y comentarios en las redes sociales por su evidente paralelismo con la historia real.

La reacción de Wanda Nara

La viralización del video tuvo un capítulo inesperado cuando Wanda Nara lo republicó en su cuenta personal. El gesto llamó especialmente la atención por tratarse de una recreación que utiliza justamente uno de los episodios más recordados de su vida sentimental.

A más de diez años de aquel conflicto, tanto Icardi como Maxi López han mostrado en distintas oportunidades una postura más distendida respecto de aquella historia, incluso con referencias en tono de humor.

La publicación de Wanda se sumó así a la repercusión que ya había generado el contenido y potenció todavía más su circulación en redes sociales.

Una tendencia que crece gracias a la inteligencia artificial

Este tipo de videos se convirtió en una tendencia cada vez más frecuente: las herramientas de IA permiten recrear voces, rostros y escenas de figuras públicas para reinterpretar canciones o situaciones conocidas.

Un formato similar también fue utilizado recientemente con Tiago PZK y Luck Ra, a quienes se los recreó interpretando la misma canción en una referencia a la situación pública que ambos atravesaron alrededor de La Joaqui. En ese caso, la producción también generó repercusión en redes sociales y el propio Tiago PZK llegó a interactuar con la publicación.