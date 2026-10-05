España: Pedro Sánchez adelantó las elecciones generales para el 29 de noviembre

El presidente español emitió un mensaje desde el Palacio de La Moncloa. En su discurso llamó a los españoles a decidir si quieren sumarse "a la ola derechista o seguir siendo un baluarte de justicia social".

Hoy 05:27

En medio de una fuerte expectativa, el presidente Pedro Sánchez informó que las elecciones en España se adelantarán al 29 de noviembre. El anuncio lo hizo a través de un mensaje que se transmitió desde el Palacio de La Moncloa.

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En su discurso, el mandatario hizo un recuento de los que considera los logros económicos y sociales de su gestión, entre los que incluyó el avance en energías renovables, en derechos sociales y en la reducción de la desigualdad.

En ese sentido, si bien admitió que ha "cometido errores”, defendió su trabajo y llamó a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la "ola ultraderechista" que "involuciona y recorta derechos" o desean que el país siga siendo "un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental".

Además, señaló que tuvo que enfrentarse a "crisis inéditas", como guerras o disputas geopolíticas, y aseguró que ha “combatido a tiranos, tecno-oligarcas y genocidas”. Además, indicó que debió hacerle frente a la “peor oposición posible”, que incluso cuestionaron su legitimidad.

La decisión del cambio de fecha electoral se conoció después de que la semana pasada su gobierno sufriera una dura derrota legislativa que frustró sus medidas de emergencia relacionadas con la crisis habitacional que atraviesa el país.

En ese contexto, deslizó que el adelantamiento tiene que ver con que “para hacer más”, necesita “renovar y ampliar el apoyo de la gente”.

En las últimas semanas, los españoles habían exigido soluciones a la administración nacional sobre las dificultades de acceso a la vivienda, con protestas en todas las ciudades. El malestar creció aún más luego del desalojo televisado de una mujer de 87 años en Madrid el mes pasado.

En este contexto, partidos de la oposición conservadora sumaron sus votos para obligar a retirar dos decretos de emergencia en el Parlamento que incluían medidas para reducir los desahucios y la especulación inmobiliaria.

El revés desató una amplia especulación en torno a que Sánchez, tal como finalmente hizo, podría considerar adelantar los comicios nacionales, que estaban previstas para el próximo año.

El mandatario, consigna el diario El País, le había adelantado al Rey Felipe que este lunes anunciaría la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. El jefe del Ejecutivo trasladó su decisión al monarca en la víspera de su viaje de Estado a Finlandia.