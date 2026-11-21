Denise Viñabal, de 27 años y madre de dos hijas, fue asesinada a tiros por su expareja durante una mediación en Chicoana, Salta.

Hoy 16:25

La violencia de género ha cobrado nuevamente una vida en el Valle de Lerma, específicamente en Chicoana, donde Denise Viñabal, una mujer de 27 años, fue asesinada a tiros por su expareja, un cabo de la Policía de Salta, en un intento de mediación en el Centro de Mediación local. Este trágico incidente se produjo el jueves, alrededor de las 13:30 horas, y ha sacudido a la comunidad, resaltando la alarmante problemática del femicidio en la región.

El sospechoso, identificado como Enrique Pascal, de 32 años, había sido convocado para resolver un conflicto con Denise, quien era madre de dos hijas menores. Sin embargo, lo que debería haber sido un encuentro pacífico se tornó en una escena de horror cuando Pascal, tras un aparente desacuerdo, sacó su arma de fuego y disparó a quemarropa contra la joven. Varios testigos escucharon las detonaciones y, en un principio, confundieron los disparos con el estallido de un transformador eléctrico, subestimando la gravedad de la situación.

El ataque desató un inmediato despliegue policial en el centro de Chicoana, donde se activaron los protocolos de emergencia. A pesar de la rápida respuesta de las autoridades, el femicida había logrado escapar. La búsqueda se intensificó, abarcando varias áreas del municipio y sus alrededores, hasta que Pascal fue localizado en las cercanías del cementerio local, donde se disparó cuando se sintió acorralado por las fuerzas policiales.

Los primeros informes sobre el estado de Pascal indicaron que aún tenía pulso, lo que dio esperanzas a los equipos de rescate. Sin embargo, a pesar de ser trasladado de inmediato al hospital, el hombre no logró sobrevivir a sus heridas, falleciendo en el trayecto. Este desenlace ha suscitado múltiples interrogantes sobre el manejo de la violencia de género y la seguridad en estos espacios de mediación.

El caso ha sido tomado por la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien ha comenzado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y examinar los antecedentes de la relación entre las dos partes involucradas. Las autoridades locales están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad del Centro de Mediación y han asegurado que se están cumpliendo todas las medidas necesarias para esclarecer lo acontecido.

La muerte de Denise Viñabal, quien dejó a dos hijas huérfanas, ha generado una ola de indignación en la comunidad, que clama por justicia y por un mayor compromiso en la lucha contra la violencia de género. Este lamentable suceso pone de relieve la urgente necesidad de medidas efectivas para prevenir futuros femicidios y proteger a las mujeres en situaciones de riesgo.

La investigación sigue su curso, y el Ministerio Público Fiscal ha confirmado que se realizarán autopsias a ambos cuerpos para determinar las causas de las muertes y las circunstancias que rodearon este trágico incidente. La comunidad de Chicoana espera respuestas y un compromiso firme de las autoridades para erradicar la violencia machista en todas sus formas.