Termas de Río Hondo se prepara para días de lluvia: pronóstico para hoy Lunes 5 de octubre de 2026

Los termenses experimentarán un clima inestable con lluvias irregulares en los próximos días. Las temperaturas oscilarán entre 15.8 °C y 28.1 °C.

Hoy 08:02

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se encuentran bajo la influencia de lluvias irregulares en las cercanías, lo que genera un ambiente fresco y húmedo. La temperatura actual es de 16.1 °C, con una sensación térmica ligeramente más baja, de 15.9 °C.

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La humedad se mantiene alta, alcanzando un 87%, mientras que el viento sopla a 7.6 km/h desde el sureste. Esta combinación de factores climáticos puede contribuir a que las lluvias se mantengan durante el día.

De acuerdo con el pronóstico, para hoy se espera que las temperaturas fluctúen entre una mínima de 15.8 °C y una máxima de 19.2 °C. Es recomendable que los termenses tomen precauciones si planean salir, ya que las lluvias podrían ser intermitentes.

Para mañana, el clima en Termas de Río Hondo se presentará cubierto con temperaturas que oscilarán entre 15.8 °C y 23.8 °C. Esto sugiere que la inestabilidad continuará, aunque con temperaturas un poco más agradables.

Finalmente, el pronóstico indica que el miércoles también será un día cubierto, con mínimas de 17.9 °C y máximas que alcanzarán hasta 28.1 °C. Los termenses deberán estar atentos a las condiciones climáticas que se avecinan.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.