“Zurdos empobrecedores, córranse del medio”: Milei celebró las subas en los mercados de Brasil tras el triunfo de Bolsonaro

El presidente argentino publicó en su cuenta de X nuevas críticas a Lula. "¡De manual! Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas", escribió.

Hoy 09:05

Javier Milei celebró las subas en los mercados de Brasil tras el triunfo de Flávio Bolsonaro y volvió a criticar a Lula da Silva: "Zurdos empobrecedores, córranse del medio".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Presidente destacó la victoria del candidato presidencial del Partido Liberal en la primera vuelta y tildó de "comunista" a su par Brasil. Ambos se enfrentarán en un balotaje el próximo 25 de octubre.

El mandatario publicó en su cuenta de X: "¡De manual! Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas... Zurdos empobrecedores córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente. ¡MAGA!".

Milei ya había felicitado a Bolsonaro por su victoria del domingo: "La Libertad Avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas".