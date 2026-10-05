La Banda se enfrenta a un clima cubierto: la temperatura oscilará entre 17 y 30 grados hoy Lunes 5 de octubre de 2026

Los bandeños vivirán un día mayormente cubierto con temperaturas que se mantendrán agradables a lo largo de la jornada. Se pronostica un aumento significativo en las temperaturas para los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy, los bandeños se despiertan bajo un cielo cubierto y con una temperatura actual de 17.8 °C, que se siente como 17.1 °C. La humedad elevada del 80% genera una sensación de frescura en las primeras horas del día.

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A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23.8 °C, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable, aunque todavía con nubes que dominarán el cielo. El viento sopla desde el sureste a 10.8 km/h, contribuyendo a un ambiente templado.

El pronóstico para mañana anticipa un día también cubierto, pero con un notable incremento en la temperatura, ya que se espera que la mínima sea de 16.2 °C y la máxima llegue a los 30.8 °C. Este cambio en las condiciones meteorológicas podría dar paso a un clima más cálido.

Pasando al miércoles, el clima seguirá siendo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre 19.6 °C y 35.5 °C. Esta tendencia indica que los bandeños deben prepararse para un calor más intenso durante esos días.

En resumen, el clima actual en La Banda es de cubierto, con una temperatura mínima de 17.7 °C y máxima de 23.8 °C para hoy. El pronóstico para este martes y miércoles muestra un aumento progresivo de las temperaturas, alcanzando hasta los 35.5 °C el miércoles.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.