Añatuya se prepara para un clima cubierto y temperaturas agradables: pronóstico para hoy Lunes 5 de octubre de 2026

El clima en Añatuya se presenta hoy con cielo cubierto y temperaturas agradables. Se espera un leve aumento en las temperaturas durante los próximos días.

Hoy 08:21

El día de hoy en Añatuya, los añatuyenses se encontrarán con un clima cubierto, donde la temperatura actual es de 16.6 °C, aunque la sensación térmica se siente un poco más baja, alcanzando los 14.6 °C. La humedad se mantiene en un 71%, lo que contribuye a una sensación de frescura en el ambiente.

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Con el pronóstico para el día de hoy, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 25.7 °C y una mínima de 15.5 °C. Esto indica un inicio de semana con condiciones relativamente agradables para los añatuyenses, que podrán disfrutar de un clima templado.

De acuerdo con el pronóstico, mañana, martes 6 de octubre, el cielo seguirá cubierto y las temperaturas serán un poco más cálidas, con una mínima de 15.9 °C y una máxima que podría llegar a los 29.5 °C. Este leve aumento en la temperatura será bien recibido por los habitantes de la ciudad.

Para el miércoles 7 de octubre, se anticipa que el clima continúe cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 19.6 °C de mínima y los 31.5 °C de máxima. Este aumento podría indicar un cambio hacia un clima más cálido en los próximos días.

En resumen, hoy los añatuyenses podrán disfrutar de un día con cielo cubierto y temperaturas que se mantendrán entre los 15.5 °C y 25.7 °C. El viento sopla a 13 km/h desde el este, lo que aporta una sensación fresca a la jornada.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.