Antes de la visita del Papa, el Gobierno convocó a la Iglesia para hablar sobre discapacidad

Representantes de la Conferencia Episcopal Argentina se reunirán este lunes con funcionarios del Ministerio de Salud para abordar la situación de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan en su cuidado e inclusión.

Hoy 10:17

El Gobierno nacional convocó este lunes a representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para mantener una reunión centrada en la situación de las personas con discapacidad y de las instituciones que trabajan en su cuidado, acompañamiento e inclusión.

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El encuentro está previsto para las 11, en la sede del Ministerio de Salud de la Nación, y se produce a poco más de un mes de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Por parte del Ejecutivo participarán el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Roberto Olivieri Pinto, y otros funcionarios del área.

La delegación de la Iglesia estará integrada por el secretario general de la CEA, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad.

La Conferencia Episcopal señaló que el objetivo es dialogar sobre la realidad de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten, y avanzar en respuestas concretas para el sector.

La Iglesia ya había advertido meses atrás sobre la situación económica de numerosas instituciones dedicadas al cuidado de personas con discapacidad, entre ellas los Cottolengos Don Orione, y había planteado al Ministerio de Salud dificultades vinculadas con financiamiento, funcionamiento y sostenibilidad.

La visita del Papa y el Cottolengo Don Orione

El encuentro adquiere especial relevancia por la próxima llegada de León XIV al país.

Dentro de la agenda oficial del Pontífice está prevista para el lunes 9 de noviembre una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, institución dedicada a la atención y acompañamiento de personas con discapacidad.

La visita papal será uno de los acontecimientos institucionales y religiosos más importantes del año y ya viene siendo coordinada entre el Gobierno nacional, la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina.

En ese contexto, la reunión de este lunes abre una nueva instancia de diálogo entre el Ejecutivo y la Iglesia sobre una problemática que también forma parte de la agenda legislativa y social.